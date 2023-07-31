西貢鯨魚死亡｜網民藉《吃鯨魚的人》悼鯨 原唱者麥浚龍：惹來天怒，悲鳴有因

早前西貢一帶水域出現布氏鯨，引來不少市民「打卡」自娛，其後發現該布氏鯨背有傷痕，當局曾呼籲市民不要追逐鯨蹤。今日(31日)在牛尾洲對開海面，發現該條布氏鯨疑似「反肚」漂浮海中央，更有內臟溢出。消息傳出後，不少網民轉貼由麥浚龍(Juno)主唱、黃偉文填詞的 2008 年作品《吃鯨魚的人》，引用歌詞及MV，哀悼鯨魚的死亡，同時表達憤怒。而MIRROR 成員陳卓賢(Ian)亦有在IG Story貼了《吃鯨魚的人》，似是憑歌寄意，Ian亦曾包辦曲詞並主唱關於鯨魚犧牲的歌曲《鯨落》。

《吃鯨魚的人》原唱者Juno亦有在限時動態轉發網民的心聲，包括「任我多不忿，總輸給凡人，就繼續被困，在網上娛賓」等。同時他亦表達己見，「惹來天怒，悲鳴有因」、「喜歡損人不利己的，不是首次，亦不會是最後一次。短視與無知，這個組合多匹配。」、「Salute, to a cold dark world, Humans, way to go bravos」。

不會是最後一次

不會是最後一次

不會是最後一次

不會是最後一次

《吃鯨魚的人》歌詞

主唱：麥浚龍

作詞：黃偉文

作曲：馮穎琪

編曲：何秉舜@goomusic

監製：王雙駿

誰知我身 龐大如大島 心卻很細心

誰親兩親 我總會上鈎 不介意被困

無從容納我 應該一早放心 無謂加諸不幸

怎麼你 捨得我 血肉淋淋 吊在魚網上娛賓

縱使罕有得 如近乎絕種 的某種遠親

你的眼中 我不過某種 海錯與山珍

隨時能屠殺 若不必講究良心

為一刻快感 吃掉誰 也未曾 臉上留痕

個個於你始終次一等

誰像你這麼狠 一心只想找祭品

誰人也可犧牲 因貪取一點養份

但你很吸引 任我多不忿 總輸給獵人

然後 總推說 你是人 你是凡人

犧牲我 乃是求生本能

唯獨你重要 世間都因你而想

獲選的眾生 只不過 供給你 養分平衡

捨身捨愛 充當你點心

誰像你這麼狠 一心只想找祭品

誰人也可犧牲 因貪取一點養分

但你很吸引 任我多不忿 我也只有忍

奉上一顆心 非因我太笨 我想等你話不忍

可惜你這一生 豐足得不夠敏感

遇著絕種好人 懵懂得不懂區分

但你很吸引 任我多不忿 我也只有忍

無奈 你是人 你是人 你是凡人

捕與獵 大概是求生本能

無奈 你是人 你是人 你是凡人

你就是 吃掉鯨魚的人