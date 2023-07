西貢鯨魚死亡｜網民藉《吃鯨魚的人》悼鯨 原唱者麥浚龍：惹來天怒，悲鳴有因

Juno: 不會是最後一次

《吃鯨魚的人》原唱者Juno亦有在限時動態轉發網民的心聲,包括「任我多不忿,總輸給凡人,就繼續被困,在網上娛賓」等。同時他亦表達己見,「惹來天怒,悲鳴有因」、「喜歡損人不利己的,不是首次,亦不會是最後一次。短視與無知,這個組合多匹配。」、「Salute, to a cold dark world, Humans, way to go bravos」。