許志安早年受「安心事件」影響令形象大插水,經過幾年沉澱 ,安仔逐步試水溫復出,除簽約環球唱片,又獲老婆鄭秀文俾機會現身演唱會舞台一同合唱。最近,安仔與幾位好兄弟又有新搞作,似為8月的紅館騷做宣傳。



安仔、張衛健、梁漢文及蘇永康組成的「Big Four」於2009年組成,四子私下老友鬼鬼,但他們已經有多年未有再合體。日前,四子分別在社交網貼出一段短片,片中見他們一起行山,草蜢的蔡一智亦有同行。其後張衞健和梁漢文及安仔又裝作嘴咀,更寫道:「Big 4 搞邊科?Happy to see you all... !!!」有消息指,4子相隔12年將於8月再踏紅館,舉行兩場以上的演唱會,網友都興奮謂:「等到頸都長。」