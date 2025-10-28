許紹雄離世｜馬國明憶初入行Benz雄教做戲 高海寧感恩遇到「老豆」哭成淚人 (有片)

《TVB 同行新世代節目巡禮 2026》今日假西九文化區戲曲中心舉行，逾80位藝員出席，包括馬國明、陳展鵬、張振朗、高海寧、張曦雯、羅子溢、姜大衛、陳曉華、陳煒、龔嘉欣、傅嘉莉、蔣祖曼、洪永城、黃翠如、劉穎鏇、蕭正楠、姚子羚、吳若希、周嘉洛、朱敏瀚、吳偉豪、張頴康、陳楨怡、戴祖儀、何廣沛、馬貫東、丁子朗、車婉婉、黃智賢、陳星妤、黃子恆、林景程、鄭子誠、鄧智堅、徐榮、孔德賢、黃庭鋒、鄺潔楹、郭柏妍、張馳豪、袁文傑、Bob林盛斌、葉蒨文、曾展望、梁敏巧、李芷晴、關嘉敏、羅毓儀、林俊其、潘志文、游嘉欣等，場面盛大。

受訪氣氛沉重 馬國明與高海寧出席《TVB同行新世代節目巡禮2026》，二人主演4套劇集包括《飛常日誌II》、《武林》、《夫妻的博弈》、及《璀璨之城》，而馬國明則擔演《飛常日誌II》、《夫妻的博弈》及《玫瑰戰爭》，成為無綫劇王劇后。然而，二人原本開心分享拍戲趣事，但今早傳來許紹雄(Benz雄)離世的噩耗，由於他們跟許紹雄合作無數，因此馬明與高Ling收起招牌笑容，氣氛相當沉重，高海寧更哭成淚人，一度要中斷訪問。

高 Ling 見最後一面 馬明對噩耗感到突然，昨日早上與高Ling趕拍《飛常日誌II》，之後即前往深圳再為《玫瑰戰爭》開工，前往往深圳途中卻收到許紹雄病危消息，自己未能到醫院趕到對方最後一面感到難過。馬明在初入行時與許紹雄拍劇結緣，多年前兩人在劇中扮演父子，自爆當時演技差經常被Benz雄鬧他戲屎，之後有次食飯，Benz雄細細聲講：「你想我而家鬧你，定係套劇出街之後畀人鬧你？」馬明坦言這句說話會紀一世，更視許紹雄為偶像及一個好好的前輩。