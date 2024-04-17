許靖韻廣州開騷由頭喊到尾 感激fans一直不離不棄

許靖韻（Angela）日前在廣州中山紀念堂舉行2024巡迴音樂會第一場，全場爆滿。Angela全晚唱出二十七首歌，當中七首歌以鋼琴、木結他及電結他自彈自唱，施展混身解數落力演出。 這次整個音樂會的構思，Angela都給予不少意見，開場第一首歌《K歌之王》便以鋼琴自彈自唱，演唱不久便哽咽起來，原來開場前Angela回憶起開show前種種對自己的懷疑，「啱啱討論好rundown時自己對自己充滿懷疑，就係靠住大家嘅信念，去啦！練啦！又驚rundown悶怕失望怕冇人想睇。」各種問號和自我審查，直到上台的第一眼，看到滿座的燈海，便忍不住在第一首歌就哭了出來！

她同時又回想起早年參加女團選秀節目《創造101》的畫面，「我平時係極少喊，做show都好少喊，都唔知做咩今晚，但係我今晚唱呢首歌嘅時候，諗番起其實呢首歌俾咗好多嘢我。」 去到演唱會第二部份，Angela拿着木結他自彈自唱時，再次憶起一路以來的奮鬥歷程，終於忍不住在台上爆喊。Angela表示這支mini木結他是她人生第一支買的結他，多年來一直陪伴着她，走過街頭busking、casting、上過不同舞台演出，「好耐之前，我直情孭咗佢返嚟廣州casting，所以今晚我會覺得，好想再彈呢一支木結他。」她坦言準備這個show期間十分緊張，中途又遇到很多挫折，被失望及沮喪的情緒包圍，「我唔知你哋而家會唔會都有經歷緊一個咁樣嘅階段，雖然我而家喊緊，但希望你哋今晚睇完呢個show可以帶到正能量俾你哋，因為我覺得就算你而家唔係主角，但係你哋都可以成為主角，因為你哋每一個都係主角。」