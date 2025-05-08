詭屋驚凶實錄｜《詭屋驚凶實錄4》最終部 惡靈推女孩落樓梯再性侵 (有片)

電影於去年9月在倫敦開拍，12月已完成拍攝，後期製作亦大致完成。

恐怖片大師溫子仁經典作《詭屋驚凶實錄》(The Conjuring)由2013年至今推出3集，第4集結局篇《The Conjuring 4：Last Rites)於今年9月5日上映。官方今日發放幕後花絮片段，由溫子仁、導演Michael Chaves、飾演驅鬼大師華倫夫婦的男、女主角柏德烈韋遜(Patrick Wilson)和韋娜法米加(Vera Farmiga)現身解說。

《詭屋4》講述華倫夫婦調查一宗驅鬼生涯中最令人不安的事件。鬧鬼事件發生於1974年至1989年的著名事故「Smurl haunting」，Jack & Janet Smurl夫婦與家人搬到賓夕法尼亞州的新屋，之後惡靈開始騷擾他們。

開始時，惡靈會發出巨大聲音和臭味，又將他們的狗狗掟到牆上。之後每晚搖晃他們的睡床，推女兒落樓梯，更甚者性侵家庭成員。

1986年，Smurl一家忍受不住惡靈騷擾，邀請華倫夫婦進行調查。同年，Smurl夫婦推出書作《The Haunted》，敘述家中發生的鬧鬼經過。但遭評論家批評文章差劣，不會有人相信真有鬧鬼事。而華倫夫婦就擁有一盒錄下惡靈叫聲的錄音帶。

