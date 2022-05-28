貓王｜貓王傳記片打破家屬例必唔撐定律 男主角入戲太深拍完入醫院

年年都有人物傳記片跑出，好似近期Netflix嘅《孟買月帝》又或者上年票房理想嘅《梅艷芳》，傳奇人物生活高低起伏深受觀眾歡迎。不過銀幕下經常爭議不斷，最常見一定係名人家屬不滿電影情節，又或者嬲電影公司無問佢意見又唔俾顧問費，不停同傳媒大呻電影失實！

傳記片最高成就應該係得到名人親朋好友認同，《大亨小傳》導演巴茲雷曼新作《貓王》可以話係成就解鎖，得到「貓王」前妻Priscilla Presely 及女兒Lisa Marie Presely嘅認可，獲兩人於社交媒體出post力讚，Priscilla更特別同劇組出席康城電影節首映禮以示支持。

《貓王》於康城獲得高度評價，映後獲全場12分鐘起立致敬，搞到導演同男主角Austin Butler眼濕濕。電影講述貓王由籍籍無名鄉村男孩，搖身一變成為叱吒風雲的搖滾之王嘅精彩一生。由他站上舞台那刻展開。貓王被經理人Tom Parker上校（湯漢斯）發崛，助他走上國際巨星之路。

男主角Austin Butler「貓王」之路一啲都唔易行，Harry Style、《西城故事》男主角Ansel Elgort同《壯志凌雲：獨行俠》男星Miles Teller等男星，都有份競逐「貓王」一角。Austin係幾位當中知名度最低，外型又最唔似嘅一位，連導演巴茲雷曼都話，當初收到佢條喊住唱Unchained Melody 嘅試鏡片段，睇到莫名奇妙，諗緊佢玩嘢定認真！

後來多得Denzel Washington一個電話力薦，先改變導演諗法，決定俾多次機會Austin試鏡，先有今日嘅《貓王》。Denzel Washington同Austin合演過舞台劇，被Austin認真又用心嘅工作態度打動，連影帝都忍唔住cold call幫手做說客，可見Austin有幾努力。

Austin Butler呢2年一心一意為《貓王》做準備，睇嘅聽嘅全部都係貓王相關，投入到把聲同口音都變埋，導演都分唔清佢做緊戲同定做緊自己！可能太投入角色，套戲一煞科，Austin即刻大病入院住咗成個禮拜，佢坦承自己抽離唔到角色變得迷失，好彩得到同戲另一男主角影帝湯漢斯提點，先抽離到！

努力有回報，Austin嘅演出普遍好評，外型唔似但熱情搭夠，連「貓王」女兒Lisa都大讚佢值得擁有奧斯卡小金人，單係呢個好評已經無價。

原文刊登於 Yahoo電影LOL，am730獲授權轉載