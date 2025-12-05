熱門搜尋:
娛樂
2025-12-05 22:30:00

賈思樂不知甘國亮身在何方 廖安麗替海俊傑多謝關心

賈思樂宣布明年2月15日舉行《賈思樂 Happy Together Again 2026 in concert》演唱會。

賈思樂宣布明年215日舉行《賈思樂 Happy Together Again 2026 in concert》演唱會，他與廖安麗、陳法蓉、向海嵐、苗橋偉、戚美珍等到銅鑼灣出席記招。他在記招開始前，率全場默哀一分鐘，並獻唱《What the World Needs Now Is Love》，以歌聲寄託對大埔宏福苑的五級大火的傷亡者、幸存者致上哀思與祝福。廖安麗作為「身前行動」代表，她表示賈思樂的演唱會所有門票收益將捐予慈善機構「身前行動」及大埔火災災民，自己很感動。

賈思樂率全場默哀一分鐘,並獻唱《What the World Needs Now Is Love》。(娛樂組攝)

賈思樂表示香港人是非常有愛心，每當遇到困難時，大家都會挺身而出，加上今次個唱是不計成本，將收益捐出，令演出更有意義。問到演出上有沒有作特別安排，他稱會唱多些有鼓勵性、關愛多些的曲目，大部份歌均與愛有關，絕不會求其選歌，「今次個唱係環繞愛，屆時有個環節同感性有關係，到時大家入嚟睇感受下。」談到黃日華希望他唱國語歌，他表示自己的作品多數是英文歌，笑謂︰「睇下點啦！哈哈！」

《賈思樂 Happy Together Again 2026 in concert》演唱會記招。

廖安麗稱自己當年結婚時，賈思樂唱了一首歌令自己大為感動，更被朋友一度誤以為她是否覺得嫁錯了人，但當下是因為被賈思樂深深打動到。由於廖安麗今日出席活動時，需要友人扶住上台，陳法蓉亦傍住她落台，她指自己9年前跌親令髖關節出現了問題，一直接受不同治療，希望不用做手術，最近髖關節位置愈來愈痛，令她重新考慮要做手術。

廖安麗被問及海俊傑太太病逝時，她表示對方知道大家都很關心他，但自己不會透露對方的近況，希望大家體諒，相信他在適當的時候會跟大家交談。

廖安麗9年前跌親令髖關節出現了問題,近日出現惡化正考慮是否要做手術。

早前賈思樂證甘國亮身體欠佳，問到甘國亮的情況如何時，他表示不知道對方現身在哪一間醫院。他說︰「我都好關心，但相信佢係要休息，俾多啲空間佢，希望大家錫佢多啲，唔好騷擾佢，相信佢康復之後，會同大家講佢咩事唔舒服，由佢把口同大家講。(有冇慰問佢？)我都好想，但我知道佢係想同我傾偈，佢會搵我，無謂多講，希望佢可以好好休息。」他表示暫時也沒有跟甘國亮通電話。

