荷李活開拍真人版《Barbie》,由澳洲女星瑪歌羅比(Margot Robbie)夥拍加拿大型男賴恩高斯寧(Ryan Gosling),兩人分別扮演Barbie及Ken,兩位主角的片中造型亦已經曝光。



31歲瑪歌羅比的Barbie造型已在上月率先公開,電影公司近日也發布了賴恩高斯寧的首張造型照,41歲的賴恩以金髮形象化身阿Ken,穿上牛仔背心展示結實腹肌,還露出「Ken」字樣的底褲邊。賴恩高斯寧私生活一向低調,演藝事業方面,他曾拒接超級英雄電影,理由是不想簽下複數電影合約,而身為兩女之父的賴恩,竟然接下《Barbie》扮演Ken一角也令人意外,而該片陣容還有《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)主角劉思慕(Simu Liu),已定2023年7月在北美地區上映。