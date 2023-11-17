趙雅芝70歲大壽 劉培基晒「最強美魔女」零P圖凍齡靚相獲網民激讚

曾飾演周芷若、蘇蓉蓉、馮程程、姚木蘭、程淮秀及白素貞的趙雅芝，日前在微博發佈粉絲與她慶祝70歲生日的照片，趙雅芝頭戴后冠，手捧玫瑰花造型蛋糕，穿上大紅色西裝剪裁長裙，既優雅又幹練，盡展美魔女的大氣風範。照片中的她笑得燦爛，並在留言中感謝大家：「收到了大家充滿溫暖的祝福！也祝大家喜樂安康、幸福美滿 ！」

網民︰比較喜歡汪明荃沒P圖

網民形容前無綫電視「四大花旦」之一的趙雅芝為「變種人」般逆齡生長，外表越來越年輕，不過，亦有網民就認為這輯生日照P圖過度「比雞蛋殼還雞蛋殼，這是70歲該宣傳的美感？」、「現在化妝或者說P圖這麼誇張了嗎？」「比較喜歡汪明荃沒P圖，這位P太過份了！」「想睇沒P圖，沒濾境的趙雅芝」，亦有網民為她辯護：「70算是這樣了，你们還想怎樣」。

除了粉絲為他舉行生日會外，趙雅芝好友劉培基、王玉環及前新聞主播葉雅媛等等亦為她慶生，劉培基在社交媒體分享當晚的照片，分享趙雅芝零P圖的容貌，沒想到獲得粉絲大讚。從相中可見，趙雅芝保養得宜，臉上輕微的歲月痕跡為她增添韻味，身穿天藍色西裝外套搭配白色內襯和珍珠耳環及珍珠頸鏈，優雅的打扮與他的氣質和容貌相得益彰，網民稱讚他的真實容貌比P圖後的更美。