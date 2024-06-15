軟硬天師重磅登場 8月合體開拉闊音樂會

商台今日公布今年拉闊音樂會的重磅消息，軟硬天師將於8月3日合體開騷，在亞博舉行第3場充滿回憶殺的拉闊音樂會。

葛民輝、林海峰當年以軟硬天師之名由廣播界紅到歌壇，兩人決定在今年8月舉行只演一場由叱咤 903主辦的《拉闊音樂會 軟硬廣播道3號FANS殺人事件》！軟硬更會將經典電台節目《老人院時間》由廣播道3號帶到拉闊舞台上，跟大家過一個充滿回憶殺的晚上。今次可能係史上唯一一場軟硬世紀合體之拉闊音樂會，難得一遇、可一未必可再，消息一出，廣大軟硬迷當然萬分驚喜。軟硬當年憑《食嘢一族》踏足歌壇，1990年的《川保久齡大戰山本耀司》風靡一時，之後還推出多首大熱歌曲《For You》、《廣播道Fans殺人事件》、《點解要大家笠》、《老人院》及跟王菲合唱的《請勿客氣》等，在903擁有七首冠軍歌。