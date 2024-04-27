辛蒂雅Zendaya新片《挑戰者》獲好評 靈感來自細威VS大坂直美大戰

《以你的名字呼喚我》(Call Me by Your Name) 的威尼斯影展最佳銀獅獎名導魯卡加達連奴(Luca Guadagnino)，全新話題作《挑戰者》(Challengers)安排5月1日香港上映。《挑戰者》由視后辛蒂雅(Zendaya)扮演戲中內外兼備的天才網球手泰絲，她在球場上認識了Patrick和Art這對死黨。泰絲縱使與Patrick和Art同為18歲的年青人，卻比他們精明得多，對事情看得通透。 《挑戰者》以生動的叙事，帶觀眾穿梭這三個角色過去與現在；Art和Patrick於13年時參加了名為「挑戰者」網球比賽，因而與泰絲結下往後的恩愛情仇。如今，曾與Patrick拍拖的泰絲因傷被迫退下火線，並與Art結婚，生下一女。Patrick 在這時再次與兩人交手，令球場內外都要贏到盡的泰絲不得不重新製定致勝方法。她的每個念頭都影響著這場男女三打戰的走向。

對角色精準見解 導演魯卡加達連奴對於這部新作表示：「有很多原因令我決定執導這部電影。首先，我對監製Amy Pascal的景仰是一大主因。其次是Justin Kuritzkes編寫的這個劇本既幽默又尖銳。還有電影的主旨，那些難搞又沒有自知之明的人，反而作繭自縛，這真是個非常好的題材。」他續說：「一段關係的錯綜複雜使我著迷。關係始於對他人的控制，但最終，關係也取決於對自身的控制。這是我非常看重的元素。我完全不懂網球，但作為製作人我的工作就是學習和發掘新事物。這是個難得的機會讓我明白慾望的角力，還有控制和自制的角力，並以網球的競技反映出來。」身兼監製及女主角的辛蒂雅大讚：「魯卡以他充滿感情的鏡頭，拍出對戲中每個角色的精準見解，把他們當作真人對待。他擅長帶出角色的特點和細節，令他們更動人、令人入信。」她補充：「從一開始我與監製Amy及導演魯卡，都非常清楚我們對這部電影有同樣的理念。我們希望即使面對各種人生關口，角色心懷傷痛的時候，電影的調子仍是幽默輕鬆的。」