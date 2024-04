辛蒂雅Zendaya新片《挑戰者》獲好評 靈感來自細威VS大坂直美大戰

《以你的名字呼喚我》(Call Me by Your Name) 的威尼斯影展最佳銀獅獎名導魯卡加達連奴(Luca Guadagnino),全新話題作《挑戰者》(Challengers)安排5月1日香港上映。《挑戰者》由視后辛蒂雅(Zendaya)扮演戲中內外兼備的天才網球手泰絲,她在球場上認識了Patrick和Art這對死黨。泰絲縱使與Patrick和Art同為18歲的年青人,卻比他們精明得多,對事情看得通透。

《挑戰者》以生動的叙事,帶觀眾穿梭這三個角色過去與現在;Art和Patrick於13年時參加了名為「挑戰者」網球比賽,因而與泰絲結下往後的恩愛情仇。如今,曾與Patrick拍拖的泰絲因傷被迫退下火線,並與Art結婚,生下一女。Patrick 在這時再次與兩人交手,令球場內外都要贏到盡的泰絲不得不重新製定致勝方法。她的每個念頭都影響著這場男女三打戰的走向。