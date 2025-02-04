連詩雅兩母女感冒發高燒 B女一度燒至40度

早前連詩雅透露今個農曆年要閉關中過，因為兩母女一同生病。今日她分享逗囡囡星星耍樂的影片，並大談過去幾日的情況。連詩雅表示兩母女於年初一一齊發燒，囡囡更燒至40度，嚇到她不停哭，陳家樂立即送連詩雅兩母女入急症，幸好不是感柒流感，而是普通感冒，直至最近兩年才慢慢康復過來。

連詩雅留言說︰「今年年初一一起身，我同個女一齊發燒。我就38.7度，我個女就39.2度。雖然話BB發燒，好小事，可能出牙，長高之類之類……不過佢人生第一次發燒，加上我都幾肯定應該係我傳染個女。因為我之前嗰日已經開始咳得好勁，雖然我都有同佢保持距離，但係都係避唔過。」

她表示年初一下午囡囡已經燒至40度，「我已經嚇到不停喊，陳生9秒9車我哋去急症，好彩檢查唔係流感，只係普通感冒，返到屋企食藥，咁就過左3日。」而兩女之後幾天都只是「起身食藥瞓覺，最後我哋喺屋企渾渾噩噩，咁就過咗個新年。」

經過今次的經歷，她說︰「新嘅一年乜都係假，總之就身體健康！開開心心！食得瞓得，就已經好感恩。#咁就喺屋企過左7日#辛苦陳生照顧我哋兩個 #邊度都冇得去#希望我哋一家今年都健健康康#大家都心想事成#開心最緊要 #遲來的新年快樂#阿女終於精神返」