郭晉安歐倩怡離婚｜18年婚姻劃上句號

郭晉安和歐倩怡於2006年結婚，二人育有一對仔女，一家四口樂也融融。惟二人於晚上分別在社交平台宣布離婚︰「感恩曾與你一起走過一段美好的歲月，自兩年前起我們已經分開生活了，而作出離婚這個決定是經過我倆的深思熟慮及溝通。決定是無奈及艱難……感恩我們也為彼此付出過，為家庭努力過……給予彼此最大祝福！」

向來是「廿四孝」爸爸的的郭晉安去年11月曾陪16歲的兒子到英國音樂學院面試，及實地視察當地環境，最後兒子成功被取錄，並將於今年暑假後赴英國升學。郭晉安當時透露兒子遺傳了父母的藝術天份，對音樂有濃厚興趣。

二人於2006年結婚，婚後育有一對仔女，16歲大仔郭令山與12歲細女郭以雅，但在長達18年的婚姻，郭晉安從未有將手持9,000萬的物業加上對方的名字。

郭晉安與歐倩怡於2006年結婚，昔日二人不時在社交平台分享一家四口樂也融融的照片。他們表示早在兩年前已經分開生活，翻看郭晉安的微博，最後有歐倩怡踪影是2019年9月，他上載跟歐倩怡的合照，二人背住鏡頭望住天空，並寫道︰「期待下一個20年也能跟妳渡過！中秋節快樂！」

談到二人的關係，她用「很好的朋友」來形容。她指二人於1999年拍拖，2006年結婚，一起過廿多年，她直言火花與熱情都已成過去，雙方是親人及很好的朋友，加上仔女都已十多歲，雙方的話題也只是小朋友的日常。

結婚第10年，安仔忙拍劇、歐倩怡忙讀書，夫妻相處時間愈來愈少，有時一星期只見一次，慢慢地，二人發覺只專心子女關係，令婚姻曾亮起紅燈。兩人當年沒想過離婚，為挽救婚姻，決定每星期要有一次二人世界晚餐，重新建立夫妻感情。

郭晉安於2008年接受訪問大談跟歐倩怡的感情。他透露當時二人因為拍旅遊節目而認識，連他也沒想過愛上一個比他細15歲的女孩，笑謂唱K時，他唱的是張學友，而歐倩怡就唱梁詠琪。他更自爆拍拖3個月之後，雙方便過同居生活，他指當時更是歐倩怡主動拿住兩三個行李到他的家。安仔表示同居期間都不時因為雙方看法出現分歧，甚至多次鬧分手。