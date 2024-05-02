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娛樂
2024-05-02 21:00:20

郭晉安歐倩怡離婚｜18年婚姻劃上句號

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郭晉安歐倩怡宣布離婚 18年婚姻劃上句號

郭晉安歐倩怡離婚｜18年婚姻劃上句號

郭晉安和歐倩怡於2006年結婚，二人育有一對仔女，一家四口樂也融融。惟二人於晚上分別在社交平台宣布離婚︰「感恩曾與你一起走過一段美好的歲月自兩年前起我們已經分開生活了，而作出離婚這個決定是經過我倆的深思熟慮及溝通。決定是無奈及艱難……感恩我們也為彼此付出過，為家庭努力過……給予彼此最大祝！」

郭晉安與歐倩怡結婚第10年，婚姻曾亮紅燈，兩人合力挽救。 郭晉安與歐倩怡在社交平台宣布結束18年婚姻。 郭晉安與歐倩怡宣佈離婚，震驚不少網民！ 郭晉安與歐倩怡於2006年在香港迪士尼舉行婚禮。 2019年多見郭晉安跟仔女的合照，平時見到他跟仔仔一齊比較多。 郭晉安過去不時分享與一家四口的合照。 郭晉安於2019年上載跟囝囝的合照，但他未有分享跟太太及女兒的合照。 2018年12月，郭晉安慶祝歐倩怡的生日，成為最後一次公開的一家四口大合照。

曾擁9000萬物業 全部冇加老婆仔女名

二人於2006年結婚，婚後育有一對仔女，16歲大仔郭令山與12歲細女郭以雅，但在長達18年的婚姻，郭晉安從未有將手持9,000萬的物業加上對方的名字。 

去年陪16歲兒子赴英國音樂學院面試 大讚遺傳父母藝術天份

向來是「廿四孝」爸爸的的郭晉安去年11月曾陪16歲的兒子到英國音樂學院面試，及實地視察當地環境，最後兒子成功被取錄，並將於今年暑假後赴英國升學。郭晉安當時透露兒子遺傳了父母的藝術天份，對音樂有濃厚興趣。

郭晉安

郭晉安與歐倩怡宣布離婚。

安仔微博見端倪 19年貼夫婦合照︰期待下個20年跟妳過

郭晉安與歐倩怡於2006年結婚，昔日二人不時在社交平台分享一家四口樂也融融的照片。他們表示早在兩年前已經分開生活，翻看郭晉安的微博，最後有歐倩怡踪影是2019年9月，他上載跟歐倩怡的合照，二人背住鏡頭望住天空，並寫道︰「期待下一個20年也能跟妳渡過！中秋節快樂！」

分居兩年 歐倩怡21年以「很好朋友」形容郭晉安

談到二人的關係，她用「很好的朋友」來形容。她指二人於1999年拍拖，2006年結婚，一起過廿多年，她直言火花與熱情都已成過去，雙方是親人及很好的朋友，加上仔女都已十多歲，雙方的話題也只是小朋友的日常。

8年前婚姻曾亮紅燈 每星期二人世界重建關係

結婚第10年，安仔忙拍劇、歐倩怡忙讀書，夫妻相處時間愈來愈少，有時一星期只見一次，慢慢地，二人發覺只專心子女關係，令婚姻曾亮起紅燈。兩人當年沒想過離婚，為挽救婚姻，決定每星期要有一次二人世界晚餐，重新建立夫妻感情。

相差15年成焦點 郭晉安自爆婚前仍跟歐倩怡有拗撬

郭晉安於2008年接受訪問大談跟歐倩怡的感情。他透露當時二人因為拍旅遊節目而認識，連他也沒想過愛上一個比他細15歲的女孩，笑謂唱K時，他唱的是張學友，而歐倩怡就唱梁詠琪。他更自爆拍拖3個月之後，雙方便過同居生活，他指當時更是歐倩怡主動拿住兩三個行李到他的家。安仔表示同居期間都不時因為雙方看法出現分歧，甚至多次鬧分手。

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