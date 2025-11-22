郭晉安舊愛劉小慧稱對得起呢段感情　昔傳移情別戀蘇志威

鍾慧冰嘅YouTube節目《冰姐的花樣人生》邀請90年代人稱「學生情人」嘅劉小慧接受訪問，除咗談及近年小慧學中醫、當年出道原因之外，小慧仲罕有提及同舊愛郭晉安嘅關係。

綜合過去報道，劉小慧被指係郭晉安初戀情人，拍拖一段日子有傳因第三者介入而分手，後來劉小慧就同咗同一唱片公司嘅蘇志威拍拖。訪問中劉小慧向冰姐承認同郭晉安拍拖5年，而且好感恩有過呢位男朋友。

「想揀一個喺嗰一刻最適合」

「佢擺咗我喺一個好頭嘅位置，我比佢任何嘢都更重要，到最後我選擇咗離開，冇同佢一齊，我哋經歷咗好多嘢，我係絕對對得住呢段感情。」劉小慧更指曾經同盧國沾有合約糾紛嘅郭晉安同羅嘉良，都係因為佢而變返自由身。劉小慧亦相信「安仔佢都會好感恩曾經有過我。」