機動娛樂原為Ronald的個人經理人公司,於2020年3月開設YouTube頻道「機動電視台RTV」,並簽約旗下藝人,目前已多逾65萬人訂閱。昨日,鄭中基在社交網收集匪夷所思系列投稿,其妻余思敏在同日早上曾於IG限時動態寫:「Good morning HK, Something big are coming……want to see?」並tag了老公Ronald、何慶湘及機動電視台的IG,令人聯想跟事件有關。