鄭中基日前宣布與經理人何慶湘割席,指自己患抑鬱症再飲酒,完成手上工作後,將在太太余思敏陪伴下,前往美國參加戒酒療程。事件引起多方討論,有猜測指何慶湘介入鄭中基夫妻之間,破壞別人家庭。

在鄭中基出PO指何慶湘「工作及道德操守有問題」前,有網民發現余思敏除了在社交平台限時動態出了一個黑底白字的PO外,更上載了一張照片,亦是tag了老公鄭中基、湘姐、工作人員Stephanie、機動電視台的帳號,留言同一番說話:「Good morning HK. Something big are coming...want to see?」有網民稱照片是來自某酒店的地毯,而該酒店更與機動娛樂的總部只有數分鐘路程,令不少網民幻想不同情景。