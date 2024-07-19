鄭佩佩去世︱一代俠女證實離世 享年78歲

在香港影壇曾有俠女之稱的資深演員鄭佩佩，獲圈中好友證實與世長辭，享年78歲。 鄭佩佩所屬公司凱藝娛樂發文：「懷著沉重的心情公告，我們的佩佩姐鄭佩佩女士于美国时间2024年7月17日離世。凱藝娛樂全体仝人對此深感痛心及婉惜。公司及佩佩姐的子女，藉此感謝所有佩佩姐的朋友、同事和支持者，一直在她的生命中燃亮著愛：感謝大家多年來對佩佩姐的愛護，佩佩姐近年来身體抱恙，她選擇不把消息公開，一來是努力處理自己的病情，亦希望把光陰留給跟家人共處，佩佩姐安詳平靜地離開時，亦如願獲子女們及摯親陪伴在側。多才多藝的佩佩姐入行多年屢獲殊榮，一代武打女星更是深入民心，其影視生涯跨越光輝六十載，除了在事業上努力不懈，佩佩姐亦是個平易近人、善良、愛助人且有耐性的好媽媽。佩佩姐，我們永遠懷念您！」

圈中人發文悼念 導演胡雪樺在朋友圈發文：「記得二十七年前，在洛杉磯，您主持了胡金銓導演追悼會。今天‘武俠影后’追尋胡大俠而去，想必在天堂重溫《大醉俠》在戛納（康城）電影節的輝煌。佩佩女俠一路走好。」主持人曹可凡亦在微博發文悼念鄭佩佩離世，寫上：「每次和佩佩姐見面，都會被她爽朗的笑聲所感動，即使聊起過往艱難歲月，她也從不抱怨和哀嘆。我們也常常用上海話 交流，她說，一說上海話，就彷彿回到自己童年時光，而那一口軟糯典雅的老式上海話，聽來十分親切。 竟然與我們天人永隔。」