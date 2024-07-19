鄭佩佩去世｜2年前坐輪椅照曝光 21年一度傳病危死後遺愛人間

第一代邵氏武打女星鄭佩佩於7月17日在美國離世，享年78歲。有傳媒稱鄭佩佩臨終前，4名子女和孫兒都在身邊，3位女兒親自幫媽媽做清潔並換好衣服，氣氛平和。由於鄭佩佩生前希望一切從簡，加上她亦曾表示「雖然老了，我的器官不能用了，但是我還有眼角、得還有遺體，就呼籲大家一定要有這種愛心，讓愛活下去，所有人才能得到更多等重生。」家人也按照她的意願辦理，遺愛人間。

坐輪椅不便於行

2022年，原和玉大晒家庭照，照片在機場拍攝，當時鄭佩佩坐在輪椅上，但面色不錯，同場還有佩佩的弟弟鄭業成，這亦是鄭佩佩最後一次公開露面。

頸下有紗布一度傳病危

過去原子鏸也會在社交平台分享與母親鄭佩佩的生活點滴，惟近年她甚少分享母親的近況。2021年，原子鏸分享了跟媽媽及兒子的合照，當時鄭佩佩頸部對下貼住紗布，腰間有一條束帶，一度嚇親網民，甚至一度有傳鄭佩佩病危。