鄭俊弘何雁詩為周日慈善音樂會最後衝線 好友齊聲響應

鄭俊弘、何雁詩早前透露其子確診患罕見「天使綜合症」，他們將傷痛轉化成正能量，盼能喚醒大家對這罕見病的關注，於是發起今個周日(7日)於戲曲中心大劇院舉行《Angels within us天使綜合症慈善演唱會》。蘇永康、方力申、JW王灝兒、小肥、RegenC. 答應演出。

《Angels within us天使綜合症慈善演唱會》門票所得收益將全數撥捐予支持「香港天使綜合症基金會」的運作、國際機構「F.A.S.T.」的科研計劃及「雲彩行動」。

距離演出尚餘數天，何雁詩在社交平台報告演唱會的進度，進入倒數階段，由我先生一個idea，努力到所有事情正式開始發生，好多唔認識或著覺得無可能的事情一一變得有可能，我們每天都係抱著滿滿的感恩。」

她表示當晚會準備開場，並謝絕花牌和果籃。她說︰「如有心想支持的朋友們，可以直接捐款到雲彩行動為angels within us 天使綜合症慈善演唱會的網站。」並稱尚餘少量限量周邊品發售。

相關周邊產品有cap帽、tee及布袋，早前何雁詩的好姊妹先後響應義賣活動，穿起有關周邊產品，呼籲網民購入做善事。