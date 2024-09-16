鄭俊弘自認性格懦弱 全因囝囝重建自信

鄭俊弘（Fred）到新城廣播接受昆頓主持的《說故事的人》錄音訪問，大談新歌《爛好人》。Fred上一首歌《左搖右擺》和新歌《爛好人》同樣講述自己性格上的缺陷，他表示：「我性格好懦弱，但呢幾年好啲，可能年紀大咗，又有一啲經歷。」

Fred透露自小在單親家庭長大，故形成他的懦弱性格，「因為我冇爸爸俾我做一個榜樣，細個好驚俾人丟低，好驚有日阿爸阿媽會走咗去，由細到大係公公婆婆湊大我，我7、8歲時媽咪組織咗另一個新家庭，呢啲都好影響我同家姐，細個乜都想人開心，會覺得如果你開心，你就唔會離開我，大個都係咁，寧願你開心，委屈我自己，自己喺屋企唔開心就算。」

直至近兩年，Fred才學識保護自己，由「Yes Man」變成「No Man」，「尤其生咗囝囝（鄭讚廷）之後，犧牲自己都冇問題，但依家所有決定都會影響小朋友，亦學識say no，但要練番嚟，由最初唔好意思去講，都要去講；其實我即刻畀答案你係尊重你，唔會浪費你時間，反而拖住你仲唔好！」