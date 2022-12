鄭嘉穎大仔狂踩爸爸肖像海報被批欠尊重 陳凱琳曾指老公負責做壞人角色教仔

鄭嘉穎與陳凱琳(Grace)上月底拍片大曬孕肚,分享懷有第3胎,變成5人家庭嘅喜悅。鄭嘉穎與陳凱琳年齡雖然相差22歲,但由拍拖開始愈愛愈高調,更成日分享一家大細玩樂照。鄭嘉穎日前分享湊仔日常,從影片所見,3歲大仔鄭承悅(Rafael)狂踩爸爸肖像嘅海報,令網民留言表示0尊重,仲話鄭嘉穎應該好好教導佢。

鄭嘉穎拎住自己當年內地劇《步步驚心》「八爺」肖像海報,點知被囝囝鄭承悅一手搶過嚟仲要扔喺草地狂踩,鄭嘉穎手指指疑似想叫停囝囝,但囝囝並無理會仲踢返畀鄭嘉穎,鄭嘉穎見狀感無奈,仲寫道:「I think my son needs a lesson on respect.(我認為我的兒子需要上一堂關於尊重的課。)」一班網民亦有同感,直指鄭嘉穎仲笑笑口,令囝囝覺得呢個行為係無問題,認為要管教一下:「0尊,要教下佢啦」、「無論poster入面係邊個,或者都應教他不要這樣會比較好」、「要教啦!好無禮貌!」、「果然無仇不成父子」、「你仲要笑笑口,太好脾氣啦」、「你係咪要教個仔尊重其他人嘅物件?」及「仔仔太差勁!!」等等。

同大仔性格相似

其實鄭嘉穎早就分享過大仔鄭承悅性格同佢有啲相似,都係有啲難搞,而細仔就較似陳凱琳,較易相處,但好在兩兄弟暫時相處融洽。而陳凱琳亦透露大仔踏入反叛期,自己唔忍心責備,會由老公鄭嘉穎負責做壞人角色教仔。而鄭嘉穎強調自己唔係虎爸,希望可以畀到一個快樂童年囝囝,選擇本地學校學中文,但如果好辛苦,就會轉國際學校,又期望佢哋只要做個好人就足夠;物質生活方面,只要唔係過份要求都會盡量滿足佢哋。鄭嘉穎又曾分享指,會好好珍惜抱囝囝嘅日子,無論佢哋幾多歲都會抱著,因為總有一日囝囝會唔畀抱。

原文刊登於 Yahoo娛樂LOL,am730獲授權轉載