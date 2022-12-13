鄭嘉穎大仔狂踩爸爸肖像海報被批欠尊重 陳凱琳曾指老公負責做壞人角色教仔

鄭嘉穎與陳凱琳（Grace）上月底拍片大曬孕肚，分享懷有第3胎，變成5人家庭嘅喜悅。鄭嘉穎與陳凱琳年齡雖然相差22歲，但由拍拖開始愈愛愈高調，更成日分享一家大細玩樂照。鄭嘉穎日前分享湊仔日常，從影片所見，3歲大仔鄭承悅（Rafael）狂踩爸爸肖像嘅海報，令網民留言表示0尊重，仲話鄭嘉穎應該好好教導佢。

鄭嘉穎拎住自己當年內地劇《步步驚心》「八爺」肖像海報，點知被囝囝鄭承悅一手搶過嚟仲要扔喺草地狂踩，鄭嘉穎手指指疑似想叫停囝囝，但囝囝並無理會仲踢返畀鄭嘉穎，鄭嘉穎見狀感無奈，仲寫道：「I think my son needs a lesson on respect.（我認為我的兒子需要上一堂關於尊重的課。）」一班網民亦有同感，直指鄭嘉穎仲笑笑口，令囝囝覺得呢個行為係無問題，認為要管教一下：「0尊，要教下佢啦」、「無論poster入面係邊個，或者都應教他不要這樣會比較好」、「要教啦！好無禮貌！」、「果然無仇不成父子」、「你仲要笑笑口，太好脾氣啦」、「你係咪要教個仔尊重其他人嘅物件？」及「仔仔太差勁！！」等等。

同大仔性格相似

其實鄭嘉穎早就分享過大仔鄭承悅性格同佢有啲相似，都係有啲難搞，而細仔就較似陳凱琳，較易相處，但好在兩兄弟暫時相處融洽。而陳凱琳亦透露大仔踏入反叛期，自己唔忍心責備，會由老公鄭嘉穎負責做壞人角色教仔。而鄭嘉穎強調自己唔係虎爸，希望可以畀到一個快樂童年囝囝，選擇本地學校學中文，但如果好辛苦，就會轉國際學校，又期望佢哋只要做個好人就足夠；物質生活方面，只要唔係過份要求都會盡量滿足佢哋。鄭嘉穎又曾分享指，會好好珍惜抱囝囝嘅日子，無論佢哋幾多歲都會抱著，因為總有一日囝囝會唔畀抱。

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