鄭欣宜演唱會｜Do姐做嘉賓齋噏唔使唱 被問揀TVB定ViuTV(有片)

鄭欣宜(Joyce) 一連三場《Believe Us 鄭欣宜演唱會2023》昨晚(16日)開鑼，欣宜請來Do姐(鄭裕玲)做嘉賓，口才了得Do姐驚喜站台講足10分鐘，更與欣宜大玩問答環節，兩人妙問妙答，不時引來哄堂大時，其中欣宜竟膽敢問Do姐：「TVB定係ViuTV？」向來轉數快的Do姐答道，「梗係開電視啦！你唔知道我會拍個旅遊節目咩？」欣宜即表示自己知道，只擔心觀眾不知。

為欣宜感驕傲 欣宜以《Glitterfalls》和《@princejoyce》，與20位舞蹈員勁歌熱舞為演唱會打頭陣，然後唱《小夜燈》時全場觀眾亮起手機燈，一片星海中，非常壯觀。接著，在音樂總監何秉舜台上鋼琴伴奏，Joyce演唱《你是什麼時候開始不愛我的？》和《恐懼蠶食心靈 》時，一對男女舞者在台上灑水的裝置中跳舞，演一對吵架情侶，全身濕透。 其後，欣宜介紹表演嘉賓Do姐出場Do姐自言雖不唱歌，但自言絕對有資格做嘉賓，她對欣宜說，「因為當你未出世，仍在肥姐(沈殿霞)肚裡，已知你存在，睇住你長大。」當被欣宜問到有甚麼進步的建議時，她就督促欣宜要早睡早起，才保養得好。她大讚Joyce很有自己想法，很尊重自己的體態，「她對於自己喜愛的事，例如唱歌都會付出100%。」甚至可以三度在紅館開演唱會，「好proud of你！」

姜濤 跌落水 救唔救？ 接著兩人互問擇偶和拍拖問答環節，互相向對方發問，被問到揀電視還是電台時，Do姐笑言：「現在本人做嘢係為興趣，最緊要我開心！」她再被Joyce問喜歡高大或肥胖的男生時，Do姐表示：「我同現場所有男仔拍拖，呢種關係幾好，你哋又鍾意我，每次見面都冇嗌霎。」Joyce則表示揀又高又肥的男生。 其後，Joyce表示要提高問答的尖銳程度，問Do姐，「如果姜B、Jackson Wang跌落水，會救邊個？」Do姐就表示，「依家多咗個任時完！」她笑言聽聞3人也懂游泳，所以不用擔心，欣宜再追問：「點解IG只follow佢哋，唔follow我？」Do姐答道：「時機未成熟！」