鄭秀文澳門演唱會 林明禎做嘉賓自肥上台索CD簽名

《You & Mi 鄭秀文澳門演唱會2025》觀眾大呼好睇。

天后鄭秀文(Sammi)昨晚在威尼斯人綜藝館舉行了她的第二場《You & Mi 鄭秀文澳門演唱會2025》，現場氣氛如同派對一般熱烈。這次Sammi邀請了人氣嘉賓林明禎上台，讓演唱會更加精彩。 林明禎可說是「自肥」達人，帶著一大袋珍藏Sammi CD上台，搞笑地請求她簽名，讓全場觀眾忍不住爆笑。Sammi看到這一幕，忍不住用「雙眼閃閃發光」的神情介紹她出場，兩人合唱《親密關係》，還一起拖手走到台邊，和四面觀眾親密互動。Sammi大讚明禎「電力十足」，甚至笑說在彩排時差點被她的能量電暈。

而明禎則用廣東話表示：「我有準備禮物俾自己！」隨即展示她的Sammi專輯，明禎感慨道：「妳的歌陪伴我每個人生階段。」Sammi看到自己的首張專輯後感動不已，毫不吝嗇地答應簽名，甚至約定：「等我在樓下邊食飯、邊簽名。」

隨後明禎帶著8位舞蹈員首次獻唱新歌《ON CLOUD NINE》，並笑言這是為Sammi獻出第一次，贏得全場熱烈掌聲。演出結束後，明禎坦言：「超緊張！但能和Sammi合唱實在太幸運了！」Sammi不僅為她簽名，還送上最新演唱會專輯《You & Mi 鄭秀文世界巡迴演唱會(Live)》，讓明禎驚呼「Oh！My God！」。

這張專輯在Sammi演唱會門外有售，Sammi特別介紹道：「如果還沒看過香港站的朋友，可以買來欣賞！」明禎感動地表示，「你的歌陪我走過人生很多階段，第一次喜歡上唱K是因為《眉飛色舞》，覺得很有意義，一定要拿到這次合作機會。」 演唱會的高潮部分，Sammi特意加唱經典國語歌《出界》，和澳門站專屬的《唯獨你是不可取替》，全場觀眾的手機燈海閃爍，氣氛熱烈得無法形容。演出結束後，Sammi還拍片感謝觀眾，表示今晚她感到特別放鬆，這一切都得益於團隊的努力，和每一個細節的完美呈現。