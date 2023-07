網民送鼓勵祝福

演唱會延期,Sammi終鬆一口氣可以在家專心養病,昨日,她在社交網有感而發轉發了一則圖片,上面寫著:「One day you'll see why God made you wait. 有一天你會明白為什麼上帝讓你等待。」她又報告自己的近況,表示近日只得她獨留在家,親力親為做家務令她感到放鬆,Sammi 寫道:「工人姐姐早前已己返了家鄉放假,家中只剩我一人,(p.s. 安仔去了外地演出) 每天自己做家務,吸塵抹地、吸床褥、間中換床單、自己煮嘢食、洗碗、洗衣、晾衣服(有些衣服則可以乾衣機)、清理貓 加貓糧、清理垃圾、抹東抹西,最後更大清理家中櫃捅。做家務時腦袋好放鬆,內心很安靜,一邊做一邊渗著少少汗. That's life.」網民都留言為她送上鼓勵,並期待她宣布再開演唱會的檔期。