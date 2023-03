鄭秀文《雪櫃冷笑話》親自演繹爛Gag自嘲身材獲網民激讚：接地氣嘅天后

網民:好玩得、真正天后

影片上傳至今(3月1日中午1時)已經勁吸超過6萬like,唔少網民仲感受到Sammi嘅親和力,紛紛留言大讚佢玩得兼有氣度,例如「天后好玩得呀」、「超有氣度!勁正!不愧為天后」、「自嘲嘅最高境界」、「呢d咪就係樂壇人瑞同天后既分別囉」、「好正!睇得出鄭秀文完全冇架子!」、「呢個笑話簡直滿分 Sammi好玩得」、「自己抽得靚」、「係由sammi 把口講,用自己講笑話,真心贏左」、「笑死 , sammi 好玩得、真正天后!」、「無人可以打敗到Sammi, she is the best」、「佢好大方呀 好可愛」、「接地氣嘅天后」、「而家嘅 Sammi 真係可愛到不得了」及「好黐線呀,勁搞笑」等等。