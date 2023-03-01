鄭秀文《雪櫃冷笑話》親自演繹爛Gag自嘲身材獲網民激讚：接地氣嘅天后

天后鄭秀文（Sammi）一向俾人親民嘅感覺，近日佢正忙於宣傳有份主演嘅新戲《流水落花》，除了接受傳媒訪問外，仲現身YouTube頻道《小薯茄》，除咗拍片化身童童同朱mic嘅「媽媽」之外，仲玩埋「雪櫃冷笑話」。喺《雪櫃冷笑話》第337集中，Sammi親自演繹一個經典爛Gag，玩自嘲嘅Sammi贏得全場掌聲，兼獲網民大讚佢玩得兼有氣度。

「雪櫃冷笑話」係《小薯茄》嘅經典環節，以往都邀請過唔少巨星作客席嘉賓，例如古天樂、鄭伊健、及鄭中基等等。今次Sammi親自演繹經典爛Gag自嘲身材，問「鄭秀文跑步（估一男藝人名）」，坐喺隔籬嘅阿J即時呆咗，一班「小薯茄」想笑又不敢笑，之後Sammi就得戚做埋動作咁公佈答案：「係吳鎮宇（唔震乳）」，結果全場爆笑兼給予最高嘅5分，其中一位工作人員就笑住話唔敢比分，之後Sammi就搞笑話：「好唏噓呀！」

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