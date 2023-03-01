鄭秀文《雪櫃冷笑話》親自演繹爛Gag自嘲身材獲網民激讚：接地氣嘅天后

天后鄭秀文（Sammi）一向俾人親民嘅感覺，近日佢正忙於宣傳有份主演嘅新戲《流水落花》，除了接受傳媒訪問外，仲現身YouTube頻道《小薯茄》，除咗拍片化身童童同朱mic嘅「媽媽」之外，仲玩埋「雪櫃冷笑話」。喺《雪櫃冷笑話》第337集中，Sammi親自演繹一個經典爛Gag，玩自嘲嘅Sammi贏得全場掌聲，兼獲網民大讚佢玩得兼有氣度。
「雪櫃冷笑話」係《小薯茄》嘅經典環節，以往都邀請過唔少巨星作客席嘉賓，例如古天樂、鄭伊健、及鄭中基等等。今次Sammi親自演繹經典爛Gag自嘲身材，問「鄭秀文跑步（估一男藝人名）」，坐喺隔籬嘅阿J即時呆咗，一班「小薯茄」想笑又不敢笑，之後Sammi就得戚做埋動作咁公佈答案：「係吳鎮宇（唔震乳）」，結果全場爆笑兼給予最高嘅5分，其中一位工作人員就笑住話唔敢比分，之後Sammi就搞笑話：「好唏噓呀！」
即睇Sammi反應▼
網民：好玩得、真正天后
影片上傳至今（3月1日中午1時）已經勁吸超過6萬like，唔少網民仲感受到Sammi嘅親和力，紛紛留言大讚佢玩得兼有氣度，例如「天后好玩得呀」、「超有氣度！勁正！不愧為天后」、「自嘲嘅最高境界」、「呢d咪就係樂壇人瑞同天后既分別囉」、「好正！睇得出鄭秀文完全冇架子！」、「呢個笑話簡直滿分 Sammi好玩得」、「自己抽得靚」、「係由sammi 把口講，用自己講笑話，真心贏左」、「笑死 , sammi 好玩得、真正天后！」、「無人可以打敗到Sammi, she is the best」、「佢好大方呀 好可愛」、「接地氣嘅天后」、「而家嘅 Sammi 真係可愛到不得了」及「好黐線呀，勁搞笑」等等。
Sammi靚相▼
原文刊登於 Yahoo 娛樂圈