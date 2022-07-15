金像獎2022｜五套最佳電影 《怒火》《梅艷芳》呼聲高

金像獎2022最佳電影提名:
題外話，呢5套戲好代表到「香港電影」呢4個字。《濁水漂流》關懷香港低下階層同《媽媽的神奇小子》溫情勵志，都係港產片其中2個典型。《怒火》係港式火爆動作片教科書，《梅艷芳》展現香港流行文化一個光輝年代，而《智齒》就係拎出國際唔失禮嘅代表作品。難得在，5套當中不乏合拍成份，但無損港味。
梅艷芳夜店遇襲 竟牽連兩江湖人士槍殺事件
咁邊套有機會？我認為係《怒火》同《梅艷芳》。《梅》係香港電影圈一次大規模集體致敬活動，基本上同呢個行業有關連嘅人，唔少都參與過呢套戲嘅製作。論戲，或者部份情節唔夠深入，甚至同實情有出入，但開頭重現70年代末佐敦道熱鬧夜色嘅畫面，梅姐幾位恩人嘅恩情，都足以令觀眾重返那個老好年代，論娛樂性亦十分足夠。
怒火演活硬朗剌激動作片
《怒火》就將香港電影引以為傲嘅硬朗剌激動作片再次昇華，荷里活將電腦效果玩到出神入化，演員行入用來配上數碼效果嘅綠色幕前都做到戲，而謝霆鋒甄子丹依然喺尖沙咀跑來跑去，揸住車反擊槍手，廢棄商場同行人隧道槍戰，停車場幾層樓跳落街，全部係「香港電影」呢個招牌嘅必備畫面。陳木勝依然係掌握呢類電影嘅能手。以整體計，《怒火》稍勝一籌。
特別一提，《智齒》水準優秀風格鮮明，會係唔少人心目中今屆嘅最佳電影，但未必係大會頒發嘅最佳電影。
最佳電影提名:
1. 怒火
2. 梅艷芳
3. 智齒
4. 媽媽的神奇小子
5. 濁水漂流
常見問題：
第四十屆香港金像獎頒獎典禮何時舉行？
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