金像獎2022｜五套最佳電影 《怒火》《梅艷芳》呼聲高

金像獎2022最佳電影提名:

梅艷芳夜店遇襲 竟牽連兩江湖人士槍殺事件

咁邊套有機會？我認為係《怒火》同《梅艷芳》。《梅》係香港電影圈一次大規模集體致敬活動，基本上同呢個行業有關連嘅人，唔少都參與過呢套戲嘅製作。論戲，或者部份情節唔夠深入，甚至同實情有出入，但開頭重現70年代末佐敦道熱鬧夜色嘅畫面，梅姐幾位恩人嘅恩情，都足以令觀眾重返那個老好年代，論娛樂性亦十分足夠。