金像獎2022｜廖子妤獲看高一線 越洋挑戰鮑起靜李麗珍

第40屆香港電影金像獎將於7月17日舉行，「最佳女配角」由鮑起靜、李麗珍、廖子妤、鍾雪瑩及白浪角逐。鮑起靜公認是實力派演員，於09年獲頒金像獎影后，惟她先後6次獲得「女配角」提名，卻全部捧蛋收場。今次她憑《除暴》中扮演的澡堂老闆娘入圍，但呼聲最高相信非廖子妤莫屬。

廖子妤 為演活角色觀察吸毒者生活 廖子妤在今屆頒獎禮憑住《梅艷芳》中飾演梅愛芳，以及在《智齒》中飾演殘疾毒販Coco姐入圍，兩個角色都極具挑戰性，前者因為資料不多，她只能以僅餘的資訊去揣摩角色；後者則要在又髒又臭、甚至充滿垃圾的地方拍攝；為演活吸毒者一角，她到深水埗吸毒者或無家者群居的地方觀察。她曾透露過，多年來的演出，發現自己演戲時一直無法擺脫廖子妤的影子，於是每次演出都會尋找角色與自己的共通點，挖掘更內在的自己，繼而用在角色身上。拍《智齒》亦是一樣，她以自己人生很低落的時期去思考角色，從而創造Coco姐。 廖子妤12年來港發展，13年憑《末日派對》初登大銀幕，入行十年，演過不少角色，並憑《骨妹》首度入圍角逐金像獎女配角，但當年敗給《一念無明》的金燕玲。

李麗珍曾奪雙料影后 李麗珍在《濁水漂流》中扮演露宿者，雖然不用衣衫襤褸，但角色的設定也非女神、貴婦。這部作品是她久休復出之作，能夠入圍對她來說絕對是一種肯定。其實李麗珍過去一直敢於挑戰，由鄰家女孩、學生妹，到拍攝露骨三級片成性感女神，之後又改戲路，接拍許鞍華導演執導的《千言萬語》，憑「蘇鳳娣」奪得第36屆金馬獎最佳女主角及香港電影金紫荊獎最佳女主角殊榮，成為雙料影后。

身兼多職 鍾雪瑩始終最愛做演員 鍾雪瑩過去有不同身份，如DJ、填詞人、演員，她曾為身兼多職而感到不開心，到後來整頓思緒後，發現自己最愛是做演員。在《殺出個黃昏》中，她與多位前輩合作，但她直言沒有感到壓力，反而是害怕自己會影響整件事。由於角色與她實際年齡有一段差距，她坦言演出時全靠很多人的幫忙，例如林家棟要求她想清楚這個角色的人生。她坦言，一直從沒停止試鏡，認為這些都是一個很好的學習機會。