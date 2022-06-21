金像獎2022｜新演員逐個捉！王丹妮零演戲經驗撼梁仲恆柯煒林

第40屆香港電影金像獎將於7月17日舉行。5位入圍最佳新演員的候選人均各有兩項提名，王丹妮在《梅艷芳》中演出一代歌后梅姐，梁仲恆在《媽媽的神奇小子》中飾演本港殘障奧運飛人蘇樺偉，兩人將分別角逐影后與影帝寶座。演繹「蘇樺偉少年版」的馮皓揚、在 《濁水漂流》飾演患上失語症青年的柯煒林，以及在《殺出個黃昏》飾演未 婚懷孕少女的鍾雪瑩則入圍競逐最佳男、女配角獎項。 為了讓大家更了解5位新演員，以下是他們的簡單介紹：

王丹妮(Louise) 本身她是一位模特兒，17歲時參加模特兒比賽贏得冠軍，再代表香港參加亞太區總選，成功擊敗36個國家選手，奪亞太區總冠軍。Louise隨即簽約正式以模特兒出道，並進軍歐美市場，曾亮相多個國際品牌時裝騷。 24歲時意外懷孕，後來與男友分開，自己獨立照顧女兒。15年與羅孝勇拍拖，去年更低調結婚，一家三口非常幸福。 她於16年參加《梅艷芳》全亞洲區海選參與角色選拔，17年11月，電影公司老闆、導演梁樂文一致認定由Louise扮演梅艷芳。由於她毫無演戲經驗，於是他們安排了廖啟智、趙增熹及麥秋成教她演戲、唱歌及跳舞。

自言不喜歡跑步的他，為了扮演成年版蘇樺偉，特意去練跑步，參與田徑訓練。他花了不少時間翻看蘇華偉過去訪問的片段，模仿他的外形，他坦言還原度是演繹這個角色最重要的原素，如果外形無法似蘇樺偉，就算演技再好也沒用，因為角色已不成立。同時他也看了蘇樺偉的自傳《赤道上的金牌》，藉此了解「偉仔」與母親的感情。 早前梁仲恆離開劇團，他接受傳媒訪問表示希望有多些磨練及嘗試更多新事物，認為要不停演才可以累積經驗，並會一直研究怎樣做好每一個表演。

馮皓揚 現年17歲的馮皓揚(羊羊)憑《媽媽的神奇小子》角逐香港金像獎的「最佳男配角」及「最佳新演員」，他拍攝該片只得14歲，是他首次拍攝有劇本的電影。羊羊演戲的經驗不多。早前他曾在無綫劇集《愛上我的衰神》扮演少年胡鴻鈞，與金像獎影后羅蘭有對手戲，他只是幾個表情便交代了少年胡鴻鈞的成長背景。

在小學五年級的時候，羊羊便開始在ViuTV的兒童節目、飲食節目擔任小主持，又曾為歌手張敬軒的《天才兒童1985》MV 演出。自幼有亞氏保加症和專注力不足及過度活躍症，不過情況輕微，羊羊表示學演技能增強自信心，並且懂得如何與家人分享自己的情緒。去年9月，他在IG宣布休學做全職演員，並獲得家人支持。

柯煒林(Will) Will憑《濁水漂流》獲得金馬獎最佳男配角提名，在香港電影金像獎則獲「最佳男配角」及「最佳新演員」雙提名。他在大學期間已落力學編導，也參與過不少幕後工作，期間更分身去拍首部電影作品《點五步》扮演「牛屎」一角。Will不時停學參與拍攝工作，最後他決定退學，全情投入演藝事業。在在2018年金像獎，他與吳海昕、李任燊、梁雍婷和顧定軒等，一同成為「星．勢．力」推薦的新演員。 他參與不少ViuTV劇集演出，包括在《回憶備份》中一人分飾六角，於《二月廿九》飾演Jonathan。他亦是多位歌手的MV男主角常客，演出過的MV有Dear Jane的《銀河修理員》、謝安琪的《離不開》、陳健安的《在錯誤的宇宙尋找愛》、Serrini的《成為/Becoming》。