金像獎2024｜余香凝細數三大開竅角色 婚後冇戲拍曾擔心到喊(有片)

余香凝(Jennifer)由模特兒轉型做演員，2017年首次參演電影《骨妹》已獲提名金像獎最佳新演員，隨後的7年間先後憑《逆流大叔》、《非同凡響》和《緣路山旮旯》獲電影獎項提名，至去年擔正的《白日之下》終為她帶來專業肯定，連奪香港電影評論學會的最佳女演員和香港電影導演會的最佳女主角獎，並入圍角逐金馬、金像影后。原來Jennifer曾自我質疑，甚至擔心冇戲拍爆喊。回看走過的演員路，Jennifer細數三大開竅角色。

欣賞鍾雪瑩 以大熱姿態角逐金像影后，同屆入圍的還有《不日成婚2》衛詩雅、《填詞L》鍾雪瑩、《毒舌大狀》王丹妮和《4拍4家族》謝安琪，問到最想跟哪位對手合作，余香凝當然全部都想要，若排先後次序，首選是鍾雪瑩，「由她第一次在陳奕迅的MV出現(在《致明日的舞》MV剃頭)，我已覺得這女生好厲害，然後看她的電影角色、MV和填詞作品，平時說話好有趣，表演或歌詞的藝術成分好高，是好聰明的女生，所以好希望跟她合作。」Jennifer眼神充滿仰慕。其實Jennifer曾推出多首單曲，問到可會考慮找鍾說填詞再戰樂壇時，她就耍手擰頭，直言要專注演戲和照顧家庭，短期內很難兼顧做歌手。

家庭給予安全感 談到對封后的信心，余香凝抱平常心，但坦言曾幻想過得獎畫面，「導演會和電影評論學會得獎，我都想多謝一些行內人，而且家人不在場，沒特別多謝他們，但如果有機會給我多謝家人，那就好了。」Jennifer是圈中少數早婚的女星，27歲與保險才俊陸政渡(Tim Luk)結婚，「我好想要家庭和小朋友，覺得好有安全感，因這行好被動，只可等待試鏡機會，但會否被選中則好被動，家庭卻是很實在的事。」婚後三年抱兩，難道沒擔心影響星途？Jennifer感激在徬徨時總有丈夫鼓勵，「女兒4個月大時，有一晚我喊住對老公說：『冇人搵我拍戲了！』但他對我超級有信心，話我這麼年輕又有才華，一定有。」成為人母反而擴闊了的戲路，為Jennifer帶來《死屍死時四十四》的母親角色。

因「OK姐」愛上演戲 模特兒出身的余香凝，自小喜愛足球、排球等團隊運動，她不諱言，初拍戲純粹喜愛團隊群策群力的工作氣氛，直至在《非同凡響》演OK姐，才開始愛上演戲，決意踏上演員路。「我不是讀演藝學院出身，那時只知演戲要做功課，為了體驗角色，就回到母校上課，了解讀DSE是怎樣的，體會學生的規律生活，不出夜街。」全然的投入，帶來首次的不捨，「我對著鏡子裡的那個學生說，希望你將來做到想做的事，說完之後才換衣服。」相信不少觀眾仍記得戴著大框眼鏡、輕微駝背的OK姐，角色為她帶來首個金像女主角提名，立下演員路上的重要里程碑。

佗B演「咩姐」學會從容 余香凝的演藝路雖不算崎嶇，但亦非一帆風順。《非同凡響》的亮眼表現，敵不過負面新聞帶來的輿論壓力，Jennifer因與陳家樂分手受千夫所指，更被封為「拜金女」，經歷逾兩年近乎冇戲拍的日子，她坦言：「那時曾懷疑是否不適合這娛樂圈，但我真的想做演員，想過轉去演舞台劇或讀演戲。」其後，Jennifer頂著5個月身孕拍《緣路山旮旯》，沒想到演「咩姐」廣獲好評，連同行的演員、導演朋友都大讚演得從容。她笑言，「那時人佗著5個月肚，有輕微大肚反應，感覺好攰，已應付不到太多，事前背熟劇本，沒刻意設計甚麼，只是順著劇情去摸索互動。以前沒想過要輕鬆從容，所以這也是對演戲的頗大啟發。」她慶幸隨著電影陸續上映，觀眾亦逐漸受落，雖難免看到網上惡意批評，但她更珍惜與觀眾直接交流。

《白日之下》獲陸駿光教路 不過，《白日之下》涉及嚴肅又沉重課題，事前必須做足功課，如何能演得輕鬆？Jennifer為角色準備期間，正與陸駿光拍攝港台《獅子山下2022》的《麵糰家族》單元，於是向前輩請教，「我問陸駿光怎可認真做功課，同時又演得從容，他說功課一定要做，但演的時候就要丟低它。這是一個新嘗試，拍攝時盡量放輕鬆心情，自如地遊走，不知算不算做到，但暫時會朝著這方向去演。」對她而言，戲裡的凌曉琪不只帶來獎項，更是入心入肺的提醒，「特別是跟長輩相處的部分，我婆婆已90歲，最近家人都難照顧她了(入住安老院)，我希望自己可多點探望她，盡量減少將來的遺憾，不想重覆凌曉琪的遺憾。」