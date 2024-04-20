金像獎2024｜《白日之下》：改編真實案件 揭露殘疾院舍黑幕

白日之下｜聚焦殘疾院舍虐待案 《白日之下》以近10年在香港發生的數宗殘疾、安老院舍案件為故事藍本。 電影講述A1新聞社接獲一宗有關殘疾院舍彩橋之家虐待院友的線報，為了揭露院舍監管問題，偵查小組記者曉琪（余香凝 飾）扮作是失智院友通伯（姜大衛 飾）的孫女；以「臥底」形式潛入院舍，一步步揭開院友的非人道生活，以至視障院長章劍華（林保怡 飾）性侵智障院友的罪行，將殘酷的真相公諸於世。

白日之下｜真實呈現 揭示院舍監管問題 《白日之下》改篇自真實新聞事件，電影結集了2014年康橋之家院長涉嫌性侵智障院友案、2015年劍橋護老院將長者推到室外脫光等洗澡，以及2016年殘疾院舍燒賣送飯3宗院舍事件。 儘管不少觀眾在進場觀看前已對故事內容略知一二，然而這種「劇透」卻沒有讓觀眾失去興趣，反而讓觀眾看得更「到肉」，對現實中發生這樣的悲劇更感義憤填膺。 電影中後段，曉琪查出院長章劍華（林保怡 飾）在性侵彩橋之家智障院友小鈴（梁雍婷 飾）前，原來早有前科。

然而，基於受害人未能作供、證據不足等種種原因，令章劍華逍遙法外。章劍華未有受到法律制裁，更在現行制度下，繼續任職於不同院舍，導致後來有更多的受害者出現。 另外，電影其中一幕，講述長者院友在天台被脫至全裸或半裸等洗澡，此段拍得非常震撼，更特寫長者悲痛的面部表情，畫面顯得蒼涼但有力，沉痛得讓人窒息。

《白日之下》將長者、智障人士等弱勢院友在無良院舍中缺乏尊嚴的非人生活血淋淋地展示出來，亦表現出院友家屬缺乏支援的無助，引起公眾再次關注香港殘疾院舍的監管問題。 導演簡君晉希望《白日之下》引起的迴響可以推動改善某些政策或法律，將作惡之人繩之於法，讓有需要幫助的人可以得到幫助，小則亦希望能感動觀眾，不要忘記這件事。

《白日之下》除了呈現出院舍中院友受虐待、性侵等罪行，亦帶出了院友在院舍裏孤獨無援的心境，讓人心酸。 資深演員姜大衛曾在訪問中表示，最喜歡的一場戲是通伯在同房院友水哥（胡楓 飾）過世後，一人獨坐房間裏，靜靜看着工人清潔和搬走水哥的物品，很快便有另一名院友睡到水哥的床位。姜大衛指出，原來在這個地方死人不是一件甚麼大事，最重要的是有另一個人補上，這場戲讓他心裏很有感覺。

導演簡君晉表示，《白日之下》足足籌備了5年。他希望這套電影可以像2011年韓國電影《無聲吶喊》般，在當地帶來迴響，令到有真正的改變，去保障到真的需要幫助的人。（圖片來源：Facebook@白日之下 In Broad Daylight）

白日之下｜控訴社會不公義引反思 電影《白日之下》中曉琪的上司曾質問她：「你以為你可以改變世界咩？你記者嚟㗎咋！（你以為可以改變世界？你只是個記者！）」殘忍地道出身為記者的無力。 幸好曉琪沒有氣餒，鍥而不捨地完成彩橋之家將長者推出天台脫光等洗澡的報道，事件雖然引起極大迴響，但很快便被後來的新聞淹沒。可是曉琪仍然心存希望，認為如果有人記得的話，兩日也好。 結局中，彩橋之家被社署釘牌，一眾院友在滂沱大雨下被迫轉院，怨聲載道，有人更斥責曉琪多管閒事，讓她心生內疚，一度懷疑自己追尋真相的信念是否錯。此段道盡了新聞工作者的掙扎，呈現出不同人面對社會上不公義事情的態度。 幸好曉琪獲通伯鼓勵「唔好為咗做啱一件事而內疚（不必為做對了一件事而內疚）」，明白到儘管善未必有善報，惡未必有惡報，但仍會選擇公義和善良，只有擇善固執才會有希望。 這樣的結局可能並不完美，卻為觀眾帶來感動和無限的反思。