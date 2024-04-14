第42屆香港電影金像獎（金像獎2024）今日（4月14日）晚上7時30分在香港文化中心大劇院舉行。《白日之下》共獲得最多16項提名，《年少日記》和《金手指》分別有12項提名，《毒舌大狀》及《命案》則同獲10項。結果最佳電影由《毒舌大狀》奪得；梁朝偉憑《金手指》第六度登上影帝寶座；《白日之下》的余香凝首奪最佳女主角，而同片的兩位演員姜大衛及梁雍婷，分別獲頒最佳男、女配角。卓亦謙就憑住《年少日記》奪「新晉導演」。至於最佳導演則由《命案》的鄭保瑞奪得。
金像獎2024｜余香凝憑《白日之下》大熱封后
金像獎2024｜梁朝偉憑《金手指》奪男主角 「龍蝦」劉嘉玲代領獎變楝篤笑
金像獎2024｜黃子華失落影帝 《毒舌大狀》封最佳電影
▼金像獎2024主要得獎名單▼
金像獎2024｜謝咏欣憑《但願人長久》奪最佳新演員 卓亦謙獲頒「新晉導演」
金像獎2024｜ 梁雍婷憑《白日之下》奪女配角
金像獎2024｜姜大衛憑《白日之下》奪男配角 全場站立致敬
金像獎2024｜72歲洪金寶接受終身成就奬 老拍檔張艾嘉頒獎重溫親熱戲
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金像獎2024｜最佳男主角 梁朝偉
梁朝偉第6度當選影帝，他身在外地透過視像直播說出得獎感受，由妻子劉嘉玲代領獎。
最佳男主角提名名單為《毒舌大狀》黃子華、《白日之下》林保怡、《年少日記》盧鎮業、《金手指》梁朝偉、《第八個嫌疑人》大鵬。
金像獎2024｜最佳女主角 余香凝
最佳女主角由《白日之下》余香凝奪得，是她首次成為影后。
最佳女主角提名名單為《白日之下》余香凝、《填詞L》鍾雪瑩、《4拍4家族》謝安琪、《毒舌大狀》王丹妮、《不日成婚2》衛詩雅。
金像獎2024｜最佳電影 《毒舌大狀》
最佳電影由《毒舌大狀》奪得。
最佳電影提名名單為《毒舌大狀》、《命案》、《白日之下》、《年少日記》、《金手指》。
金像獎2024｜最佳導演 鄭保瑞
最佳導演由《命案》鄭保瑞奪得，是他首次獲得此殊榮。
最佳導演提名名單為《毒舌大狀》吳煒倫、《命案》鄭保瑞、《白日之下》簡君晉、《年少日記》卓亦謙、《金手指》莊文強。
金像獎2024｜郭富城頒發最佳導演 鄭保瑞憑《命案》首獲殊榮
金像獎2024｜新晉導演卓亦謙
《年少日記》卓亦謙當選新晉導演。
新晉導演提名名單為《毒舌大狀》吳偉倫、 《但願人長久》祝紫嫣、《白日之下》簡君晉、《年少日記》卓亦謙、《第八嫌疑人》 李子俊。
金像獎2024｜最佳女配角 梁雍婷
最佳女配角由《白日之下》梁雍婷獲得，她首次入圍最佳女配角就得獎。
最佳女配角提名名單為《白日之下》梁雍婷、《年少日記》韋羅莎、《毒舌大狀》廖子妤及楊偲泳、《不日成婚2》金燕玲
金像獎2024｜最佳男配角 姜大衛
最佳男配角由姜大衛奪得，這是他首次入圍這獎項就得獎。
最佳男配角提名名單為《毒舌大狀》謝君豪、《白日之下》姜大衛、《但願人長久》吳慷仁、《年少日記》黃梓樂、《死屍死時四十四》李尚正
金像獎2024｜最佳編劇 游乃海/李春暉
游乃海與李春暉獲最佳編劇。
最佳編劇提名名單為《毒舌大狀》吳煒倫、張雲青及林偉文、《命案》游乃海與李春暉、《白日之下》唐翠萍、李卓風與簡君晉、《年少日記》卓亦謙、《金手指》莊文強
金像獎2024｜最佳新演員 謝咏欣
《但願人長久》謝咏欣奪得最佳新演員。
最佳新演員提名名單為《白日之下》許月湘、《1人婚禮》吳冰、《4拍4家族》陳諾霆、《年少日記》何柏廉、《但願人長久》謝咏欣
金像獎2024｜最佳攝影 潘耀明
潘耀明憑《金手指》獲最佳攝影。
最佳攝影提名名單為《潛行》關智耀、《命案》鄭兆強與陶鴻武、《白日之下》流星、《年少日記》流星、《金手指》潘耀明
金像獎2024｜《金手指》連掃5獎！謝咏欣奪最佳新演員 卓亦謙獲頒「新晉導演」
金像獎2024｜最佳剪接 梁展綸/David Richardson
最佳剪接得獎者為梁展綸與David Richardson，二人第2次得獎。
最佳剪接提名名單為《毒舌大狀》陳祺合、《命案》梁展綸與David Richardson、《白日之下》盧煒麟、《年少日記》陳曉進與卓亦謙、《金手指》張叔平與彭正熙
金像獎2024｜最佳美術指導 林子僑
《金手指》林子僑奪得最佳美術指導
最佳美術指導提名名單為《金手指》林子僑、《年少日記》張蚊、《命案》余家安與梁詩韻、《白日之下》潘燚森與謝靄霖、《七月返歸》霍佩詩與張栩冰
金像獎2024｜最佳服裝造型 文念中
文念中第3次奪最佳服裝造型設計。
最佳服裝造型提名名單為《死屍死時四十四》黃家寶、《白日之下》潘燚森與陳巧倩、《命案》余家安與葉嘉茵、《但願人長久》張叔平與陳子晴、《金手指》文念中
金像獎2024｜《金手指》連掃5獎！謝咏欣奪最佳新演員 卓亦謙獲頒「新晉導演」
金像獎2024｜最佳原創電影音樂 泰迪羅賓/戴偉
最佳原創電影音樂由《4拍4家族》泰迪羅賓與戴偉得獎。
最佳原創電影音樂提名名單為《4拍4家族》泰迪羅賓與戴偉、《填詞L》王建威、《白日之下》朱芸編、《年少日記》區樂恒、廖穎琛及張戩仁
金像獎2024｜最佳動作設計 董瑋
最佳動作設計由董瑋奪得，他沒有出席。
最佳動作設計提名名單為《天龍八部之喬峰傳》谷垣健治與嚴華、《命案》黃偉亮、《掃毒3之人在天涯》李忠志、《第八個嫌疑人》黃偉亮、《爆裂點》董瑋、《潛行》錢嘉樂
金像獎2024｜最佳音響效果 Nopawat Likitwong
最佳音響效果由今日生日的《金手指》Nopawat Likitwong獲得。
最佳音響效果提名名單為《白日之下》楊智超、《命案》鄭名輝與楊智超、《第八個嫌疑人》張凱彤、《爆裂點》聶基榮、林紹儒與陳慧思、《金手指》Nopawat Likitwong
金像獎2024｜最佳視覺效果 黃智力/潘志恒
黃智力與潘志恒在《金手指》合作，獲最佳視覺效果。
最佳視覺效果提名名單為《金手指》黃智力與潘志恒、《命案》張展榮、周子豪與覃彥、《七月返歸》陳迪凱.水、《斷網》林洪峯、林駿宇、何文洛與余國亮、《爆裂點》袁華堂、王喜慶與楊敏傑
金像獎2024｜最佳原創電影歌曲 謝雅兒《填詞L》
最佳原創電影歌曲由《填詞魂》謝雅兒《填詞L》奪得。
最佳原創電影歌曲提名名單《毋忘》謝安琪《4拍4家族》、《日光漂白》黃妍《白日之下》、《Let's Get Go The Top》大AL《金手指》、《填詞魂》謝雅兒《填詞L》、《一個人走走》岑寧兒《1人婚禮》
金像獎2024｜最佳亞洲華語電影 《周處除三害》
黃精甫任導演的《周處除三害》獲最佳亞洲華語電影。
提名名單包括《周處除三害》、《孤注一擲》、《富都青年》、《滿江紅》、《關於我和鬼變成家人的那件事》