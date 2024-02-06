金像獎2024｜謝安琪鍾雪瑩衛詩雅首獲影后提名 網民戥其中一位最高興

第42屆香港電影金像獎將於4月14日舉行，今日(6日)在尖沙咀文化中心舉行記招宣讀入圍名單。影后方面，入圍的有《白日之下》余香凝、《填詞L》鍾雪瑩、《4拍4家族》謝安琪、《毒舌大狀》王丹妮及《不日成婚2》衛詩雅。其中余香凝和王丹妮已是第二次獲影后提名，其餘3位均是首次入圍角逐，但5位候選人全都未曾奪獎，因此今屆將有新的影后誕生。

有不少人替衛詩雅入圍高興，指她入行多年終獲得電影獎項提名資格。早前她憑電影《不日成婚2》的「曾可怡」一角獲編劇家協會提名「最佳電影角色獎」，並殺入最後五強。