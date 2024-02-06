金像獎2024｜謝安琪鍾雪瑩衛詩雅首獲影后提名 網民戥其中一位最高興

第42屆香港電影金像獎將於4月14日舉行，今日(6日)在尖沙咀文化中心舉行記招宣讀入圍名單。影后方面，入圍的有《白日之下》余香凝、《填詞L》鍾雪瑩、《4拍4家族》謝安琪、《毒舌大狀》王丹妮及《不日成婚2》衛詩雅。其中余香凝和王丹妮已是第二次獲影后提名，其餘3位均是首次入圍角逐，但5位候選人全都未曾奪獎，因此今屆將有新的影后誕生。
有不少人替衛詩雅入圍高興，指她入行多年終獲得電影獎項提名資格。早前她憑電影《不日成婚2》的「曾可怡」一角獲編劇家協會提名「最佳電影角色獎」，並殺入最後五強。
衛詩雅︰多謝公司15年來的栽培
衛詩雅興奮透露心聲：「實在沒想過，真的很驚喜，感激所有喜歡《不日成婚2》而投票給我的業界評審。感謝這部戲台前幕後每一個工作人員、演員對手們、宣傳發行團隊，尤其是導演陳茂賢！是因為有他們，電影才會成功接觸到觀眾，讓大家看到我的努力。最重要多謝公司對我15年來的栽培，我一定會繼續努力！」
鍾雪瑩︰我會繼續努力
鍾雪瑩憑《填詞L》入圍角逐影后，她回覆說︰「好多謝大會同所有投票嘅人，俾咗呢個心意俾我，非常之多謝佢哋。好開心《填詞L》可以以講廣東歌故事嘅姿態，進入呢個電影嘅盛會入面。我會繼續努力，好開心可以第一次做女主角，就入圍金像獎。」
謝安琪收喜訊後大叫大哭
謝安琪憑《4拍4家族》首度入圍爭影后，她在IG分享感受謂：「收到同事打來，跟我說自己獲得金像獎兩項提名，『最佳女主角』及『最佳電影原創電影歌曲』，內心的激動難以言喻，一時間情緒太多，竟然在街上不顧一切的大叫大哭。這是我人生，第一次獲得金像獎的提名呀！然後，慢慢地，一點一滴地回憶，拍攝和主題曲錄音，許多感受湧上心頭……這部電影曾經帶給大家一絲感動，那已是對一個演員和歌手最大的獎勵，還得到各選民及評審們的投票作支持，與各位演技出色的女演員，及電影主題曲一起提名，是額外、意外的收穫和榮幸。」