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娛樂
2025-04-20 12:00:00

金像獎2025提名名單/直播｜破地獄榮獲18項提名　影帝影后五強爭霸（附直播連結）

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金像獎2025提名名單/直播｜破地獄榮獲18項提名　影帝影后五強爭霸（附直播連結）

金像獎2025提名名單/直播｜破地獄榮獲18項提名　影帝影后五強爭霸（附直播連結）

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第43屆香港電影金像獎（金像獎2025）頒獎禮將於2025年4月27日（星期日）在香港文化中心大劇院舉行，由ViuTV進行現場直播。金像獎2025完整提名名單已於2月中公佈，其中電影《破·地獄》榮獲18項提名，成為入圍電影之冠，即看下文了解金像獎2025入圍提名名單！

香港電影金像獎2025頒獎禮詳情：

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香港電影金像獎2025｜提名名單一覽

最佳電影提名名單

  • 九龍城寨之圍城
  • 爸爸
  • 看我今天怎麼說
  • 破。地獄
  • 從今以後

最佳導演提名名單

  • 鄭保瑞（九龍城寨之圍城）
  • 翁子光、區焯文（爸爸）
  • 黃修平（看我今天怎麼說）
  • 陳茂賢（破。地獄）
  • 楊曜愷（從今以後）

最佳男主角提名名單

  • 林峯（九龍城寨之圍城）
  • 劉青雲（爸爸）
  • 游學修（看我今天怎麼說）
  • 許冠文（破。地獄）
  • 郭富城（臨時劫案）

最佳女主角提名名單

  • 許恩怡（久別重逢）
  • 談善言（虎毒不）
  • 鍾雪瑩（看我今天怎麼說）
  • 衛詩雅（破。地獄）
  • 區嘉雯（從今以後）

最佳男配角提名名單

  • 古天樂（九龍城寨之圍城）
  • 伍允龍（九龍城寨之圍城）
  • 盧鎮業（虎毒不）
  • 朱栢康（破。地獄）
  • 秦沛（破。地獄）

最佳女配角提名名單

  • 鄧麗欣（我談的那場戀愛）
  • 谷祖琳（爸爸）
  • 梁雍婷（破。地獄）
  • 韋羅莎（破。地獄）
  • 李琳琳（從今以後）

最佳編劇提名名單

  • 何妙祺、陳慶嘉（我談的那場戀愛）
  • 翁子光（爸爸）
  • 陳茂賢、鄭緯機（破。地獄）
  • 楊曜愷（從今以後）
  • 陳偉斌、麥啟光、萬芫澄（臨時劫案）

最佳新演員提名名單

  • 劉偉明（九龍城寨之圍城）
  • 陳卓賢（久別重逢）
  • 蘇文濤（爸爸）
  • 吳祉昊（看我今天怎麼說）
  • 邱彦筒（寄了一整個春天）

最佳攝影提名名單

  • 鄭兆強（九龍城寨之圍城）
  • 劉君樂（久別重逢）
  • 秦鼎昌、梁祐暢（爸爸)
  • 潘耀明（破。地獄）
  • 潘耀明（焚城）

最佳剪接提名名單

  • 張嘉輝（九龍城寨之圍城）
  • 石繕滎（爸爸）
  • Robin Lee（香港四徑大步走）
  • 張叔平、彭正熙（破。地獄）
  • 李嘉榮（誤判）

最佳美術指導提名名單

  • 麥國強、周世鴻（九龍城寨之圍城）
  • 鄧伊妮（久別重逢）
  • 麥芷筠（爸爸）
  • 姚漢文（破。地獄）
  • 李健威（焚城）

最佳服装造型設計提名名單

  • 余家安、葉嘉茵（九龍城寨之圍城）
  • 吳里璐、羅佩莎（我談的那場戀愛）
  • 吳里璐、陳家琪（爸爸）
  • 利碧君（破。地獄）
  • 文念中、郭妍慧（臨時劫案）

最佳動作設計提名名單

  • 谷垣健治（九龍城寨之圍城）
  • 江道海、梁博恩（武替道）
  • 黃偉亮（破。地獄）
  • 黃偉亮（焚城）
  • 大內貴仁（誤判）

最佳原創電影音樂提名名單

  • 川井憲次（九龍城寨之圍城)
  • 陳光榮、陳永健（久別重逢）
  • 戴偉（我談的那場戀愛）
  • 丁可（爸爸）
  • 朱芸編（破。地獄）

最佳原創電影歌曲提名名單

  • 久別重逢（久別重逢）

作曲：陳光榮／填詞：Oscar／主唱：鄭伊健、陳卓賢

  • 筆友（我談的那場戀愛）

作曲：戴偉／填詞：梁栢堅、何妙祺／主唱：張天賦

  • What if（看我今天怎麼說）

作曲：戴偉／填詞：鍾說／主唱：陳蕾

  • 普渡眾生（破。地獄）

作曲、填詞、主唱：林家謙

  • 㪐㩿（寄了一整個春天）

作曲：馮之行／填詞：王樂儀、周耀輝／主唱：邱彦筒

最佳音響效果提名名單

  • 姚俊軒、張文愷、杜本立（九龍城寨之圍城）
  • 鄧學麟、關惠心（看我今天怎麼說）
  • 姚俊軒（破。地獄）
  • 杜篤之、江宜真（焚城）
  • 李耀強（誤判）

最佳視覺效果提名名單

  • 林駿宇、馬肇富、林嘉樂、余國亮（九龍城寨之圍城）
  • 黃心妍、林駿宇、何家全、余國亮（海關戰線）
  • 陳迪凱（破。地獄）
  • 楊文傑、陳子弢、楊敏杰（焚城）
  • 吳家龍、楊起超、張耀豪（盜月者）

新晉導演提名名單

  • 梁禮彦（久別重逢）
  • 何妙祺（我談的那場戀愛）
  • 梁冠堯、梁冠舜（武替道）
  • Robin Lee（香港四徑大步走）
  • 李志偉、何英毅（得寵先生）

最佳亞洲華語電影提名名單

  • 老狐狸
  • 狗陣
  • 鬼才之道
  • 第二十條
  • 熱辣滾燙

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