金像獎2025｜王菀之打頭陣唱《水百合》 梁朝偉頒「新演員」俾蘇文濤

「第43屆香港電影金像獎」頒獎典禮今日於文化中心舉行，由許恩怡跳舞及、王菀之(Ivana Wong)唱出《水百合》為金像獎揭開序幕。接著大會邀請梁朝偉擔任「最佳新演員」、「新晉導演」頒獎嘉賓，由《爸爸》的蘇文濤、《香港四徑大步走》的Robin Lee奪得。

梁朝偉負責頒發「最佳新演員」、「新晉導演」，他在頒發獎項前致辭說︰「大家好！新演員同新導演都係好似愛情咁，係有時間性，係啱時間，遇到好劇本，仲要有一位好有眼光嘅人，好無論得獎與否，都要恭喜入圍嘅大家，因為大家都踏入新嘅旅程，我都好榮幸見證大家嘅新開始。」

「最佳新演員」由《爸爸》的蘇文濤奪得，他上台先多謝家人，笑謂「真係我真嘅Daddy、Mammy」，他說︰「多謝爹哋媽咪，多謝我屋企人，我成日駁嘴，我愛你哋！多謝翁子光導演，多謝你哋搵一個完全冇做過戲嘅一個素人演出。多謝監製，啱啱喺片場嘅時候我完全唔知道自己要做啲咩，我鍾意匿埋喺角落頭，你哋撩我傾偈，令我更加融入片場……多謝Leona，係你食飯問我去唔去試鏡，我先有機會企上台，多謝我哋全家（電影團隊），多謝幕前幕後同埋支持《爸爸》嘅觀眾，多謝每一位提名人，係你哋先令到個獎更加有價值。」

蘇文濤在後台接受訪問，談到從梁朝偉手領取獎項，他表示剛看完開場表演便見梁朝偉，然後就上台領獎，整件事發展得很快，來不及消化，但很開心從他手上獲新演員獎，因為從小看他的電影長大。

問到下次想演甚麼角色，蘇文濤表示希望下次演平凡學生，因為大部分讀書生涯都被疫情籠罩，很多時只返半日學，很多課外活動都無法參加。