金像獎2025｜《九龍城寨之圍城》吸大量日文留言打氣 鄭保瑞談新陣容洩口風：萬眾期待

第43屆香港電影金像獎頒獎禮今日在香港文化中心大劇院舉行，由鄭保瑞執導的賣座港片《九龍城寨之圍城》獲14項提名，包括林峯首度入圍最佳男主角、古天樂及伍允龍亦雙雙獲得提名最佳男主角，而劉偉明則爭奪最佳新演員，電影團隊今日分批現身紅地毯接受小薯茄訪問；大約今日下午4時半，各平台直播紅地毯盛況，由於領《九龍城寨之圍城》今年在日本大收旺場，為一眾演員吸納大批日本粉絲，故今年頒獎禮直播，亦多了不少日本網民以日文為《九龍城寨之圍城》圈隊留言打氣。

至於林峯獲提名影帝，他立即多謝莊生及導演，坦言《九龍城寨之圍城》從接拍到上映後獲得空前成績，阿峯覺得好似發夢，目前他正為下月個唱開始地獄式keep fit，笑言是為六個月後的拍攝先作準備。之後，黃德斌、伍允龍、劉偉明也接力行紅毯受訪。