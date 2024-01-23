金榜題名｜麥浚龍鏡頭呈現暴力美學 演唱會被列18禁

Juno麥浚龍宣布再踏舞台開騷最近決定重返大舞台，由Live Nation主辦的《金榜題名 project_mayhem • an urban fantasy by juno mak》將於下月22日（星期四）假亞洲國際博覽館Hall 10舉行，門票今日起公開發售。

隨着演出日子漸近， Juno釋出更多演出內容，其中部份故事情節更因為內容涉及暴力，而令是次演唱會被列為18禁。Juno特別從兩年前的電影劇本中抽取了部份角色及場景，出現於今次《金榜題名 project_mayhem • an urban fantasy by juno mak》之上，有幾場戲更拍了出來，樂迷可以在今次演出中率先窺探故事的內容，以及當中的氛圍。Juno分享這次創作構思道：「對於我嚟講，今次演出就係一部電影嘅Trailer，主題曲《金榜題名》就係呢次演出嘅Trailer。畫面上，我抽咗幾場戲拍咗出嚟，會有啲暴力場面，但我希望俾到觀眾最直接嘅觀感，感受到故事或者透過好似電影配樂嘅歌曲，牽引觀眾觀賞情緒。」樂迷或會好奇，今次演出參與的單位眾多，當中包括廿四味、MATTFORCE、Novel Fergus、PetPetShawn、Geniuz F the FUTURE、Mr. Scanner及王嘉儀等，究竟曲目上會如何分配，令故事與音樂演出可以相互配合？Juno洩密道：「我哋重新編製所有嘅歌，當中當然會有我嘅舊作品。今次有趣嘅地方，係一首大家聽得耳熟能詳嘅歌，喺重新編曲同俾咗新題材上去之後，都可以幻化進入另一國度。」