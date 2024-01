金榜題名｜麥浚龍鏡頭呈現暴力美學 演唱會被列18禁

《金榜題名 project_mayhem • an urban fantasy by juno mak》將於下月22日假亞洲國際博覽館Hall 10舉行。

隨着演出日子漸近, Juno釋出更多演出內容,其中部份故事情節更因為內容涉及暴力,而令是次演唱會被列為18禁。Juno特別從兩年前的電影劇本中抽取了部份角色及場景,出現於今次《金榜題名 project_mayhem • an urban fantasy by juno mak》之上,有幾場戲更拍了出來,樂迷可以在今次演出中率先窺探故事的內容,以及當中的氛圍。Juno分享這次創作構思道:「對於我嚟講,今次演出就係一部電影嘅Trailer,主題曲《金榜題名》就係呢次演出嘅Trailer。畫面上,我抽咗幾場戲拍咗出嚟,會有啲暴力場面,但我希望俾到觀眾最直接嘅觀感,感受到故事或者透過好似電影配樂嘅歌曲,牽引觀眾觀賞情緒。」樂迷或會好奇,今次演出參與的單位眾多,當中包括廿四味、MATTFORCE、Novel Fergus、PetPetShawn、Geniuz F the FUTURE、Mr. Scanner及王嘉儀等,究竟曲目上會如何分配,令故事與音樂演出可以相互配合?Juno洩密道:「我哋重新編製所有嘅歌,當中當然會有我嘅舊作品。今次有趣嘅地方,係一首大家聽得耳熟能詳嘅歌,喺重新編曲同俾咗新題材上去之後,都可以幻化進入另一國度。」

預告會唱情歌

今次《金榜題名 project_mayhem • an urban fantasy by juno mak》由「忠孝仁義」四字展開,講述一個江湖情仇故事,但Juno表示,歌單上仍會有情歌,他說:「都會有情歌出現,但比起舊年兩次演出嘅少。本身故事都有感情線喺度,但Show裏面着重咗情義,愛情只係有牽連到嘅題目。」因為涉及暴力內容,這次《金榜題名 project_mayhem • an urban fantasy by juno mak》已被列為18禁,但Juno表示:「參與18禁嘅電影好多,但18禁嘅Show就係第一次。拍出嚟嘅畫面,雖然唔多唔少有一啲暴力元素,但我相信係觀眾接受到嘅創意呈現。」