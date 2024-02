麥浚龍(Juno)的《金榜題名 project_mayhem • an urban fantasy by juno mak》今晚假亞洲國際博覽館Hall 10舉行。今次演唱會由Juno牽頭主唱,再請來廿四味、MATTFORCE、Novel Fergus、PetPetShawn、Geniuz F the FUTURE、Polar G、Mobp、ZODI及王嘉儀穿插任嘉賓,上演一場集合音樂、電影發舞台劇於一身的江湖情仇故事。