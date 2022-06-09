金燕玲復出拍戲 衛詩雅想陳家樂陪入產房

由陳家樂、衛詩雅等主演的《不日成婚》一致叫好的氣勢，《不日成婚2》雲集原有的人氣班底以外，再加入金燕玲、羅家英、廖子妤、白只等打造新鮮感十足的夢幻組合。日前《不日成婚2》舉行開鏡禮，集團主席楊受成與一眾演員聚首一堂，祈求拍攝一切順利，並預祝票房大賣。
金燕玲開心再現大銀幕
《不日成婚2》的一大亮點，是公認好戲的金燕玲（Elaine）久休復出，飾演陳家樂的母親。她表示接拍《不日成婚2》全因劇本好：「因為這個劇本，我覺得好生活化，譬如婆媳之間的關係，兒子夾在中間，怎樣學懂做人，這些題材聽起來好像沒什麼，但我相信很多家庭，日日都會面對這個問題！」跟這班影壇後浪合作，Elaine笑道：「好開心見到一班年輕演員，大家亦很尊重我，演員好得意，不管你是甚麼年紀，當合作的時候，好自然就能融合在一起！」
她又很感恩現時仍可重新活躍於水銀燈下:「這三年多，我得了兩次癌症，加上一次通波仔手術，因為心臟有條血管塞了，但多謝上天一直看顧著我，今日可以很舒服地出來工作，這是上天保佑我的地方！」
衛詩雅有個大膽想法
對於《不日成婚》能夠開拍續集，男女主角陳家樂與衛詩雅（Michelle）均表示相當興奮，家樂期待《不日成婚》能夠成為系列電影，不斷延續下去：「導演答應我們，如果有第三集的話，就會去外國拍攝，但好像沒有女演員的份兒……」Michelle飛快接上：「導演說有啊，要加一場戲，就是捉你們回香港！」Michelle更加有個大膽構想:「現實中，我們也會成長，我幻想如果有一日，真實的我懷孕，我好想挺著大肚子來拍這一部戲，甚至（攝影師）跟著我入產房，看着整個生仔過程，陳家樂就在我旁邊，反而真的老公要在外邊等，因為拍攝中不能進來，那這部戲真的不得了！」
朱栢康岑珈其開心添食
在《不日成婚》表現突出的朱栢康（朱康）與岑珈其，乘勝追擊參演續集，珈其半帶開玩笑道：「一定興奮，能夠拍到第二集，證明我們很用心去拍第一集，觀眾也喜歡，但我覺得最主要原因都是主角『Lak哥』（陳家樂），是他點頭說：『開吧！』我們才可以開工，所以很多謝他！」好拍檔朱康「食住條水」說：「上次我在『Lak哥』身上學得不夠，今次有機會再拍，是上天的祝福，導演再給我機會，加上『Lak哥』又給我機會，可以在他身上學到更多東西！」