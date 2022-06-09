金燕玲復出拍戲 衛詩雅想陳家樂陪入產房

由陳家樂、衛詩雅等主演的《不日成婚》一致叫好的氣勢，《不日成婚2》雲集原有的人氣班底以外，再加入金燕玲、羅家英、廖子妤、白只等打造新鮮感十足的夢幻組合。日前《不日成婚2》舉行開鏡禮，集團主席楊受成與一眾演員聚首一堂，祈求拍攝一切順利，並預祝票房大賣。

金燕玲開心再現大銀幕

《不日成婚2》的一大亮點，是公認好戲的金燕玲（Elaine）久休復出，飾演陳家樂的母親。她表示接拍《不日成婚2》全因劇本好：「因為這個劇本，我覺得好生活化，譬如婆媳之間的關係，兒子夾在中間，怎樣學懂做人，這些題材聽起來好像沒什麼，但我相信很多家庭，日日都會面對這個問題！」跟這班影壇後浪合作，Elaine笑道：「好開心見到一班年輕演員，大家亦很尊重我，演員好得意，不管你是甚麼年紀，當合作的時候，好自然就能融合在一起！」

她又很感恩現時仍可重新活躍於水銀燈下:「這三年多，我得了兩次癌症，加上一次通波仔手術，因為心臟有條血管塞了，但多謝上天一直看顧著我，今日可以很舒服地出來工作，這是上天保佑我的地方！」