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娛樂
2023-12-01 18:45:46

金燕玲自爆貪圖蘇施黃照顧　憶述從離婚遇到真愛：我唔係攣㗎喎！

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金燕玲自爆貪圖蘇施黃照顧 從離婚遇到真愛 憶述當日：我唔係攣㗎喎！

衛詩雅（Michelle）拍攝的網上飲食節目《衛食攻略》，昨晚（30日）上架的一集請來於電影《不日成婚2》中飾演衛詩雅奶奶的金燕玲任嘉賓。

為了招待識飲識食的金燕玲，Michelle一早到達出名食中菜的「駿景軒」準備，並謂：「今日一定要妥當啲！」之後洗餐具、向餐廳經理double check食物情況、更連坐位是否風口位也要檢查，認真貼心。金燕玲到場後即大讚Michelle安排的餐廳：「唔係讚你公司，我真係佢哋嘅擁躉，如果晏晝飲廣東茶，我一定嚟呢度飲，晚飯更加唔駛講，唔係賣廣告，係真心，呢度冇乜嘢我覺得唔好食。」

二人邊食邊傾偈，Michelle提到大家對金燕的印象應該是早上六點起床，會看小說，做瑜珈，到花園走走，很寫意的生活，但金燕玲表示：「好似每樣都唔係，我好夜瞓，平均三、四點先瞓，早起身對我嚟講係一件好痛苦嘅事。」

「我唔識㗎喎，你要做乜㗎？」

她提到曾經有位記者想跟拍她一星期的日常，當中牽涉蘇施黃：「佢意思係點解一個女人好似我咁樣經歷咁多嘢，離過兩次婚、無端百事最後又同個女人一齊，跟住又生兩次cancer，佢會覺得點解一個人身上可以發生咁多事。」

問到如何認識蘇施黃？金燕玲坦言二人一開始只是雀友的朋友，一點都不熟：「佢知道我當時嘅處境，可能佢鍾意我啦，又覺得我好慘，佢話：『人哋撈呢行你又撈呢行，你撈得咁淒涼？』嗰陣時我都五十歲，其實我係想講，『我係貪圖你照顧我。』但你係我嘅partner，我哋係一齊住，你出去你都係我嘅the other half！」

金燕玲謂並非因為離婚受了刺激而轉性取向，而是因為蘇施黃提供一個照顧她的方案：「但我話：『我唔係攣㗎喎。』同埋我話：『我唔識㗎喎，你要做乜㗎？』哈哈！」

「你都唔知佢追我時係幾咁romantic」

金燕玲又大爆蘇施黃追她追到去英國：「你都唔知佢追我時係幾咁romantic，佢情人節飛嚟倫敦一日。佢呃我話有個朋友會嚟倫敦，問我喺香港有乜嘢需要買，託佢拎俾我。我話英國好難買中式鑊，如果佢朋友唔介意就幫我買兩隻鑊過嚟啦，哈哈。之後一日佢話佢朋友到咗英國，俾咗酒店地址叫我搵佢攞，第二日晏晝去到就係佢囉！之後佢就同我食晏，又請我上佢房，我又好夠膽上去，上到房係完全冇嘢做，只係傾偈。」她坦言二人一起，相處了差不多五、六年的時間，她才覺得舒適。

蘇施黃更改變了她的想法，從一個「唔知可以捱到幾耐」的心態跟她開始：「結果我同呢個人嘅時間係長過我兩段婚姻加埋！佢從來冇逼我做任何事。我哋一人一間房，生活獨立、經濟獨立，但係屋企照顧佢做到嘅佢盡量照顧晒。」

因為蘇施黃，金燕玲對愛有新的體會：「以前兩段婚姻我係奉獻，對方鍾意呢樣嘢，我就去做，氹佢開心，付出係冇問題，但付出到冇自己就係一個問題。」她更警醒女性們：「為屋企為老公為仔女付出係應該，但你唔可以冇咗自己，你應該要保持自己嘅興趣，同埋工作。」

原文刊登於 Yahoo 娛樂圈

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