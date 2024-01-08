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娛樂
2024-01-08 12:39:38

金球獎2024｜《花月殺手》逃捧蛋厄運 莉莉葛萊史東成首位美洲原住民影后

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里安納度狄卡比奧陪跑，偕《花月殺手》拍檔莉莉葛萊史東一同出席金球獎。 (美聯社)

里安納度狄卡比奧陪跑，偕《花月殺手》拍檔莉莉葛萊史東一同出席金球獎。 (美聯社)

《第81屆金球獎》頒獎禮已完滿結束，《花月殺手》（Killers of the Flower Moon）女星莉莉葛萊史東（Lily Gladstone獲封戲劇類電影的最佳女主角，屬首位入圍電影類別最佳女主角並得獎的美洲原住民演員，使《花月殺手》逃過捧蛋厄運

里安納度狄卡比奧Leonardo DiCaprio主演的《花月殺手》由金像導演馬田史高西斯（Martin Scorsese）執導，他同時身兼監製及編劇，殿堂級影帝羅拔迪尼路（Robert De Niro亦參與演出，台前幕後均是強勁陣容，可惜上映後成績與口碑均未如理想，片長206分鐘的《花》片更被影迷評為沉悶之作。里安納度狄卡比奧雖然有份角逐影帝，但賽前已預了陪跑，最終由《奧本海默》（Oppenheimer）主角斯里安梅菲（Cillian Murphy）大熱摘下戲劇類影帝。

莉莉葛萊史東憑《花月殺手》成為首位美洲原住民金球影后。 (美聯社)

莉莉葛萊史東憑《花月殺手》成為首位美洲原住民金球影后。 (美聯社)

獲七項提名

《花月殺手》入圍本屆金球獎共獲七項提名，電影改編自美國暢銷得獎作家大衛格雷恩（David Grann）真實犯罪著作《Killers of the Flower MoonThe Osage Murders and the Birth of the FBI》，聚焦1920年代「歐塞奇印第安人謀殺案」（Osage Indian Murders）。當年歐塞奇族人因原居地發現油礦而獲得持續巨額收入，有人為阻止上述安排而策劃連環謀殺，4 年間竟多達 60 多位族人被殺，轟動一時

對於「歐塞奇印第安人謀殺案」當年美國政府成立FBI聯邦調查局前身「調查局」跨部門調查，揭發維護歐塞奇族人權益的「歐塞奇監護人計劃」原來極度腐敗；最後即使在大量證據下，亦只有少數的謀殺案獲得起訴。大衛格雷恩的著作出版後，引起大迴響，獲《時代雜誌》（Time）、《華爾街日報》（The Wall Street Journal）等主流報刊的權威書評選為當年十大好書之一。

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莉莉葛萊史東靠《花月殺手》先後橫掃影壇各大小頒獎禮。

莉莉葛萊史東靠《花月殺手》先後橫掃影壇各大小頒獎禮。

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