金球獎2024｜《花月殺手》逃捧蛋厄運 莉莉葛萊史東成首位美洲原住民影后

《第81屆金球獎》頒獎禮已完滿結束,《花月殺手》(Killers of the Flower Moon)女星莉莉葛萊史東(Lily Gladstone)獲封戲劇類電影的最佳女主角,屬首位入圍電影類別最佳女主角並得獎的美洲原住民演員,使《花月殺手》逃過捧蛋厄運。

獲七項提名

《花月殺手》入圍本屆金球獎共獲七項提名,電影改編自美國暢銷得獎作家大衛格雷恩(David Grann)真實犯罪著作《Killers of the Flower Moon:The Osage Murders and the Birth of the FBI》,聚焦1920年代「歐塞奇印第安人謀殺案」(Osage Indian Murders)。當年歐塞奇族人因原居地發現油礦而獲得持續巨額收入,有人為阻止上述安排而策劃連環謀殺,4 年間竟多達 60 多位族人被殺,轟動一時。

對於「歐塞奇印第安人謀殺案」,當年美國政府成立FBI聯邦調查局前身「調查局」跨部門調查,揭發維護歐塞奇族人權益的「歐塞奇監護人計劃」原來極度腐敗;最後即使在大量證據下,亦只有少數的謀殺案獲得起訴。大衛格雷恩的著作出版後,引起極大迴響,獲《時代雜誌》(Time)、《華爾街日報》(The Wall Street Journal)等主流報刊的權威書評選為當年十大好書之一。