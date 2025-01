金球獎2025｜《魔法壞女巫》獲頒票房成就獎 楊紫瓊Ariana Grande上台分享殊榮

第82屆金球獎頒獎典禮已圓滿結束,《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All at Once)金球影后楊紫瓊獲大會邀請任頒獎嘉賓,今日她以瀏海髮型回春現身,而楊紫瓊有份參演的改編音樂劇電影《魔法壞女巫》(Wicked),就奪得電影票房成就獎,竟擊敗《異形:羅穆盧斯》(Alien: Romulus)、《死侍與狼人》(Deadpool & Wolverine)、《帝國驕雄2》(Gladiator II)、《嘩鬼家族》(Beetlejuice)、《玩轉腦朋友2》(Inside Out 2)、《龍捲風》(Twisters)及《荒野機器人》(The Wild Robot)。