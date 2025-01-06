金球獎2025｜《魔法壞女巫》獲頒票房成就獎 楊紫瓊Ariana Grande上台分享殊榮

第82屆金球獎頒獎典禮已圓滿結束，《奇異女俠玩救宇宙》（Everything Everywhere All at Once）金球影后楊紫瓊獲大會邀請任頒獎嘉賓，今日她以瀏海髮型回春現身，而楊紫瓊有份參演的改編音樂劇電影《魔法壞女巫》（Wicked），就奪得電影票房成就獎，竟擊敗《異形：羅穆盧斯》（Alien: Romulus）、《死侍與狼人》（Deadpool & Wolverine）、《帝國驕雄2》（Gladiator II）、《嘩鬼家族》（Beetlejuice）、《玩轉腦朋友2》（Inside Out 2）、《龍捲風》（Twisters）及《荒野機器人》（The Wild Robot）。