現年49歲的荷李活女星金美倫戴雅斯(Cameron Diaz), 2018年宣布息影後淡出幕前,嫁人後的她過住人妻生活,2019年更誕女專心做全職主婦。不過昨日(29日)Netflix卻宣布好消息,證實已邀請金美倫戴雅斯復出接拍新片《Back in Action》,同片拍檔、奧斯卡影帝占美霍士(Jamie Foxx)也在社交平台透露消息。

占美霍士透露會接拍Netflix今年開拍電影《Back in Action》,並成功游說金美倫出山,而今次是二人繼1999年的《再戰星期日》(Any Given Sunday)及2014年的《小安妮》(Annie)後,第三度合作。其實,近期金美倫開始回歸公仔箱,早前就為LGBTQ界人氣節目《RuPaul變裝皇后群星齊風騷》(RuPaul's Drag Race All Stars)的第7季擔任第一集嘉賓。