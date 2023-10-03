金馬獎2023｜許光漢鬥好拍檔林柏宏爭影帝 余香凝孖鍾雪瑩入圍最佳女主角

台灣金馬獎舉行至第60屆，頒獎禮將於11月25日在台北國父紀念館舉行，大會今日公布入圍名單，當中以影帝最為激烈，許光漢、林柏宏、吳慷仁、王柏傑及阮經天5位型男齊爭最佳男主角，被網民形容為顏值與演技之爭。
許光漢、林柏宏、王淨合演的台灣賣座電影《關於我和鬼變成家人的那件事》，一如所料角逐多個大獎，共八項提名，許光漢、林柏宏雙雙殺入最後五強，電影還入圍最佳劇情片、最佳導演、最佳改編劇本、最佳動作設計、最佳原創電影歌曲、最佳剪輯。論到大贏家，則是張吉安執導的《五月雪》，勁掃九項提名，包括最佳劇情片、最佳導演、最佳女配角、最佳改編劇本、最佳攝影、最佳造型設計、最佳原創電影音樂、最佳原創電影歌曲、最佳音效。
最佳女主角方面，兩位來自香港的代表余香凝和鍾雪瑩，分別憑《白日之下》和《填詞撚》，越級挑戰《本日公休》的陸小芬、《菠蘿，鳳梨》的胡伶，不過年僅12歲的林品彤憑《小曉》爭影后卻最受注目。同時，港片《白日之下》一共獲得五項提名，包括余香凝入圍最佳女主角、林保怡及梁雍婷分別入圍最佳男、女配角、另外電影亦有份角逐最佳美術設計及最佳造型設計。
第60屆金馬獎入圍名單
最佳劇情片
《石門》
《關於我和鬼變成家人的那件事》
《年少日記》
《疫起》
《五月雪》
最佳導演
黃驥、大塚龍治《石門》
程偉豪《關於我和鬼變成家人的那件事》
蕭雅全《老狐狸》
張吉安《五月雪》
黃精甫《周處除三害》
最佳男主角
許光漢《關於我和鬼變成家人的那件事》
林柏宏《關於我和鬼變成家人的那件事》
阮經天《周處除三害》
吳慷仁《富都青年》
王柏傑《疫起》
最佳女主角
胡伶《菠蘿,鳳梨》
林品彤《小曉》
鍾雪瑩 《填詞撚》
陸小芬《本日公休》
余香凝《白日之下》
最佳男配角
陳澤耀《富都青年》
黃梓樂《年少日記》
陳慕義《老狐狸》
傅孟柏《本日公休》
林保怡《白日之下》
最佳女配角
劉奕兒《老狐狸》
陳意涵《小曉》
萬芳《五月雪》
方志友《本日公休》
梁雍婷《白日之下》
最佳新導演
阿爛《這個女人》
王禮霖《富都青年》
卓亦謙《年少日記》
李鴻其《愛是一把槍》
孫杰《大山來了》
最佳新演員
鄧金煌《富都青年》
洪瑜鴻(春風) 《請問,還有哪裡需要加強》
胡語恆《少男少女》
謝咏欣《但願人長久》
葉曉霏《青春並不溫柔》