金馬獎2023｜許光漢鬥好拍檔林柏宏爭影帝 余香凝孖鍾雪瑩入圍最佳女主角

台灣賣座電影《關於我和鬼變成家人的那件事》共八項提名。

台灣金馬獎舉行至第60屆，頒獎禮將於11月25日在台北國父紀念館舉行，大會今日公布入圍名單，當中以影帝最為激烈，許光漢、林柏宏、吳慷仁、王柏傑及阮經天5位型男齊爭最佳男主角，被網民形容為顏值與演技之爭。

許光漢、林柏宏、王淨合演的台灣賣座電影《關於我和鬼變成家人的那件事》，一如所料角逐多個大獎，共八項提名，許光漢、林柏宏雙雙殺入最後五強，電影還入圍最佳劇情片、最佳導演、最佳改編劇本、最佳動作設計、最佳原創電影歌曲、最佳剪輯。論到大贏家，則是張吉安執導的《五月雪》，勁掃九項提名，包括最佳劇情片、最佳導演、最佳女配角、最佳改編劇本、最佳攝影、最佳造型設計、最佳原創電影音樂、最佳原創電影歌曲、最佳音效。