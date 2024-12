嘉欣的家庭旅社不僅讓她享受難得的歡樂時光,也讓fans感受到她的家庭生活幸福與美滿。她寫道:「We are having a wonderful holiday in Phuket. Merry Christmas Eve to you all! We love you.(我們一家正在布吉島度過美好的聖誕假期。祝大家聖誕快樂!)」