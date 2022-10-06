鍾嘉欣開live宣布封肚 特別感謝粉絲一直愛戴

鍾嘉欣早前被網民指她是一位雙面人，事件至今依然引來大家熱烈討論。已有一段時間未有更新社交平台的她日前應品牌邀請開直播，跟網民大談近況和湊仔經，更分享孕期和坐月用保健食品。

鍾嘉欣在直播開始時，向大家打招呼並透露細女快將出世，「Kelly同Jared非常興奮，兩個小朋友討論緊邊個幫妹妹換片，邊個負責餵奶，邊個嚟幫我，佢哋好期待同妹妹玩。我哋好期待一家五口嘅生活，冇諗過咁快由一家四口變成五口，要重新適應新成員加入。」她又特別多謝支持她的朋友和粉絲︰「好想去多謝一直支持我嘅朋友同粉絲，無論你哋係真人見到我，定係社交平台都不斷鼓勵我，俾正能量我。多謝咁多位一直以來咁錫我，我覺得我同我個小baby都充滿愛嘅。」