鍾嘉欣開live宣布封肚 特別感謝粉絲一直愛戴

鍾嘉欣早前被網民指她是一位雙面人，事件至今依然引來大家熱烈討論。已有一段時間未有更新社交平台的她日前應品牌邀請開直播，跟網民大談近況和湊仔經，更分享孕期和坐月用保健食品。
鍾嘉欣在直播開始時，向大家打招呼並透露細女快將出世，「Kelly同Jared非常興奮，兩個小朋友討論緊邊個幫妹妹換片，邊個負責餵奶，邊個嚟幫我，佢哋好期待同妹妹玩。我哋好期待一家五口嘅生活，冇諗過咁快由一家四口變成五口，要重新適應新成員加入。」她又特別多謝支持她的朋友和粉絲︰「好想去多謝一直支持我嘅朋友同粉絲，無論你哋係真人見到我，定係社交平台都不斷鼓勵我，俾正能量我。多謝咁多位一直以來咁錫我，我覺得我同我個小baby都充滿愛嘅。」
鍾嘉欣︰我last一胎
鍾嘉欣表示今次影了不少家庭照紀念，並透露第三胎跟以往一樣都是選擇順產、在家中自然分娩。她說︰「今次應該真係我last一胎，咁我好快就會生BB，我今次都係選擇順產，會同上一次生仔一樣喺家居生B，我知好多人唔知家居生B係點樣，會覺得我好大膽。但我同屋企人商量過喺屋企生最安全、最有自信、最好方法。我希望好快bb出咗世，我養好狀態同大家見面，希望大家會祝福我生產順利。」
她又指最近每日都排到密密麻麻十分忙碌，一邊廂要為新成員而準備所需用品，另一邊廂又要安排Kelly和Jared返學所需東西：「已經準備好BB需要嘅用品，其實每一日真係好忙碌，都會好攰好攰，但係一切都係值得嘅。」並分享她懷孕時飲用的保健產品效果。她表示今次直播之後，她會專心照顧三名子女，因為要照顧兩個小朋友已經不易，要照顧三個小朋友，所以要過一段時間後才再跟大家見面。