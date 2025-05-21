鍾柔美不清楚炎明熹千萬轉會費：最緊要佢開心 盼可跨台與藝人合作(有片)

鍾柔美(Yumi)昨晚(20日)於西沙GO PARK為慈善音樂會「愛在音符間520慈善盛典」擔任嘉賓，跳唱《狂野之城》、《自作多情》和出道作《Breakin' My Heart》，同場還有、打頭陣的太極樂隊、壓軸的古淖文和同是《中年好聲音2》的甘永傑。

大談擇偶條件

適逢是「520」(諧音我愛你)，Yumi談到心目中的白馬王子，Yumi笑言兒時喜歡扮公主，也曾幻想遇上白馬王子，但暫時仍未遇到心儀對象。至於擇偶條件，她就一臉苦惱，「好難諗，表最緊要係尊重、愛心，都係隨緣。」問到最討厭另一半甚麼壞習慣，會否接受男友吸煙時，她續說：「會扣分囉，其實細個都有屋企食煙，我有時唔係咁鍾意，但都會尊重，或提醒佢哋唔好食咁多煙。」

三小花齊衝出香港

談到「星夢三小花」將於7月廣州開演唱會，Yumi表現興奮，「好似我哋3個一齊衝出香港，已經係好好的一關，好多謝大家的認同。」至於早前3人一起錄音，她就透露歌曲跟一套劇集有關，但仍詳情仍有待公布。她也又表示期待劇集《卧底嬌娃》播出。