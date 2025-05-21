鍾柔美不清楚炎明熹千萬轉會費：最緊要佢開心 盼可跨台與藝人合作(有片)

鍾柔美(Yumi)昨晚(20日)於西沙GO PARK為慈善音樂會「愛在音符間520慈善盛典」擔任嘉賓，跳唱《狂野之城》、《自作多情》和出道作《Breakin' My Heart》，同場還有、打頭陣的太極樂隊、壓軸的古淖文和同是《中年好聲音2》的甘永傑。
大談擇偶條件
適逢是「520」(諧音我愛你)，Yumi談到心目中的白馬王子，Yumi笑言兒時喜歡扮公主，也曾幻想遇上白馬王子，但暫時仍未遇到心儀對象。至於擇偶條件，她就一臉苦惱，「好難諗，表最緊要係尊重、愛心，都係隨緣。」問到最討厭另一半甚麼壞習慣，會否接受男友吸煙時，她續說：「會扣分囉，其實細個都有屋企食煙，我有時唔係咁鍾意，但都會尊重，或提醒佢哋唔好食咁多煙。」
三小花齊衝出香港
談到「星夢三小花」將於7月廣州開演唱會，Yumi表現興奮，「好似我哋3個一齊衝出香港，已經係好好的一關，好多謝大家的認同。」至於早前3人一起錄音，她就透露歌曲跟一套劇集有關，但仍詳情仍有待公布。她也又表示期待劇集《卧底嬌娃》播出。
不羨慕Gigi身價
同是《星夢傳奇》出身的炎明熹(Gigi)，盛傳以千萬簽約內地娛公司，Yumi就表示未有所聞也不清楚詳情，「我知大家都好關心Gigi，我諗佢都OK，俾多啲時間佢處理和休息，最緊要佢開開心心，身體健康。」問到兩人多久沒見面，Yumi指大約有半年沒見Gigi，「上次見面係上年囉，其實都唔算好耐，我都有半年冇出新歌。」問到可羨慕對方獲千萬重金過檔，她重申不清楚是否千萬，「又冇話好羨慕，我覺得佢值得拎就值得有呢樣嘢，都係嗰句佢開心就得，唔好俾咁多壓力佢，有時都戥佢好唔開心，但我知佢會OK。」她直言做藝人都想身價上升，但現時最重要做好本份，獲觀眾認同。
Chantel首與Tiger合作 排練好開心
提到Chantel下月將參演音樂劇，Yumi揚言必會捧場，「因為我覺得呢個音樂劇好神奇好特別，可以同唔同公司藝人合作，好想睇下出嚟的效果如何。」她坦言也想跟其他公司的藝人合作，「所以都戥Chantel開心可跳出自己框框，同唔同公司藝人合作，都希望可以有機會，試吓唔同嘢。」至於Chantel與首次合作的MIRROR成員邱傲然(Tiger)如何破冰，她表示，Chantel綵排好開心，「佢話老師教得好好，成個氯圍都好開心。」