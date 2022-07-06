開播！情景喜劇 | 高海寧與張振朗王浩信演短劇被要求用配音 爆Seed還擊令評審面露不悅

高海寧（高Ling）於無綫熱播劇集《童時愛上你》飾演雷紫彤一角，自失憶後心智變回8歲，被觀眾大讚演出自然唔造作；日前佢喺內地演技真人騷《開播！情景喜劇》敢言行為更贏得唔少掌聲。

高海寧聯同王浩信、張振朗於《開播！情景喜劇》夥拍吳啟華演繹短劇，劇情講述高海寧、王浩信、張振朗被安排到無綫兒童組試鏡，基於唔想被定型，於是刻意搞事求落選；吳啟華又住進三人屋企白食白住，鬧出笑話。不過，節目評審李誠儒聽唔明港普，以致短劇全用上配音播出，令觀眾噓聲四起。

高海寧批配音少了演員感情交流

觀眾表示更想觀看原聲版本，高海寧亦似乎對被配音感到不滿，直言：「少了演員之間感情的交流，即使再專業的配音員都無法產生，這是我們之間的一個化學反應。」直至節目再播出原聲版本，有現場嘉賓覺得只要有字幕，應該可以明白短劇內容。高海寧一番說話就好似打咗李誠儒一巴掌，李誠儒更當場露出不悅表情；不過，高海寧今次大膽「挑戰」李誠儒嘅言論就獲觀眾掌聲支持。高海寧無論演技與言論都被激讚，不過佢就表示現正考慮將來發展方向，坦言與無綫續約一事仍洽談中，正面對人生交叉點，需慎重考慮完才告訴大家去向。

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