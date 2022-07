大導演占士金馬倫(James Cameron)執導的史詩科幻電影《阿凡達:水之道》(Avatar: The Way of Water),將於今年底12月上映,近日釋出多張全新劇照,占士亦積極開始宣傳,他接受美媒訪問時稱,「《阿凡達2》製作經歷逾10年,對於即將上映還是感到興奮。」

揚言有更興奮項目進行

占士金馬倫指《阿凡達2》是部關於家庭、氣候與大自然的電影,不管在現實世界或其職業生涯,都是一部十分重要的電影,他續說:「因為有更興奮的項目進行,我不確定能否執導第三及第四集《阿凡達》,如果不能抽空拍攝,我會交給我所信任的導演,繼續把這故事拍下去,但也有可能不會發生。」