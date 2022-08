與Frankie係親戚

值得一提的是,Vicky原來是MIRROR成員陳瑞輝(Frankie)的堂妹,2019年農曆新年期間,二人在IG分享拜年片段,當時Frankie留言「We be loving our pigs in the Chan family」透露二人是親戚關係,事後Vicky大方承認,她與Frankie小時候經常一起耍樂,呼籲大家要多多支持Frankie。