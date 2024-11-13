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娛樂
2024-11-13 16:45:28

陳凱詠親賞世界舞壇盛事Red Bull Dance Your Style

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Jace近距離欣賞世界級舞者演出。

Jace近距離欣賞世界級舞者演出。

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世界舞壇年度盛事《Red Bull Dance Your Style 2024》日前於印度順利完成，Red Bull邀請了唱得又跳得的陳凱詠(Jace Chan)參與，以零距離欣賞賽事。Jace表示：「好開心睇到今次2024 Red Bull Dance Your Style世界總決賽，能夠喺世界級賽事見到香港選手參加，更加令我興奮。世界各地每位表演者好有特色同energy，作為喜歡舞蹈嘅觀眾，喺現場睇確實會被打動，所以仲未睇總決賽嘅朋友，可以去YouTube睇返。香港舞者可以留意未來香港區賽事，2025年總決賽地點係洛衫磯，將會係一個畢生難忘嘅體驗。」

香港總決賽冠軍Panda Waack(劉倩兒)在預賽不敵斯洛文尼亞的Mishena無緣躋身16強。

香港總決賽冠軍Panda Waack(劉倩兒)在預賽不敵斯洛文尼亞的Mishena無緣躋身16強。

MT Pop勇奪Red Bull Dance Your Style 2024世界冠軍。

MT Pop勇奪Red Bull Dance Your Style 2024世界冠軍。

香港代表Panda Waack被邀入隊

越南Popping舞者MT Pop勇奪Red Bull Dance Your Style 2024世界冠軍，至於香港代表Panda Waack亦有份參賽，可惜預賽止步。但就被比利時舞者邀請組隊參加「Your House is Waack」嘅2v2比賽，最後打入4強，之後亦獲法國殿堂級Ｗaacking舞者Bou Bou挑選，加入其5v5Build Your Team」團隊比賽，表現令人留下深刻印象。

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Jace參與其中感到非常興奮。

Jace參與其中感到非常興奮。