陳凱詠親賞世界舞壇盛事Red Bull Dance Your Style

世界舞壇年度盛事《Red Bull Dance Your Style 2024》日前於印度順利完成，Red Bull邀請了唱得又跳得的陳凱詠(Jace Chan)參與，以零距離欣賞賽事。Jace表示：「好開心睇到今次2024 Red Bull Dance Your Style世界總決賽，能夠喺世界級賽事見到香港選手參加，更加令我興奮。世界各地每位表演者好有特色同energy，作為喜歡舞蹈嘅觀眾，喺現場睇確實會被打動，所以仲未睇總決賽嘅朋友，可以去YouTube睇返。香港舞者可以留意未來香港區賽事，2025年總決賽地點係洛衫磯，將會係一個畢生難忘嘅體驗。」