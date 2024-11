陳凱詠親賞世界舞壇盛事Red Bull Dance Your Style

世界舞壇年度盛事《Red Bull Dance Your Style 2024》日前於印度順利完成,Red Bull邀請了唱得又跳得的陳凱詠(Jace Chan)參與,以零距離欣賞賽事。Jace表示:「好開心睇到今次2024 Red Bull Dance Your Style世界總決賽,能夠喺世界級賽事見到香港選手參加,更加令我興奮。世界各地每位表演者好有特色同energy,作為喜歡舞蹈嘅觀眾,喺現場睇確實會被打動,所以仲未睇總決賽嘅朋友,可以去YouTube睇返。香港舞者可以留意未來香港區賽事,2025年總決賽地點係洛衫磯,將會係一個畢生難忘嘅體驗。」

MT Pop勇奪Red Bull Dance Your Style 2024世界冠軍。

香港代表 Panda Waack 被邀入隊

越南Popping舞者MT Pop勇奪Red Bull Dance Your Style 2024世界冠軍,至於香港代表Panda Waack亦有份參賽,可惜預賽止步。但就被比利時舞者邀請組隊參加「Your House is Waack」嘅2v2比賽,最後打入4強,之後亦獲法國殿堂級Waacking舞者Bou Bou挑選,加入其5v5「Build Your Team」團隊比賽,表現令人留下深刻印象。